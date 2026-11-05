Contexto 30s

A senadora Tereza Cristina declarou que não enfrentará o senador Rogério Marinho na disputa pela presidência do Senado em 2027. Ambos mantêm uma estratégia conjunta, com a decisão sobre qual candidatura será mantida para um momento posterior. Tereza Cristina busca ser a primeira mulher a presidir a Casa, mas ressalta que sua candidatura depende do apoio dos senadores.

Tereza Cristina descarta disputa direta com Rogério Marinho pela presidência do Senado

Decisão sobre qual candidatura será tomada posteriormente, sem prazo definido

Tereza Cristina busca ser a primeira mulher presidente do Senado

Articulação política envolve encontros com Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro