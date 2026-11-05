Novo Ocarina of Time muda controles para preservar a experiência do clássico

Zelda: Ocarina of Time chega ao Switch 2 com mudanças nos controles do clássico (Divulgação / Nintendo)
Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11h15.
A Nintendo lançou o remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para o Switch 2. A aventura de 1998 foi reconstruída com novos gráficos, câmera livre e um botão para pular. Essas mudanças exigiram ajustes nos cenários, mas a equipe manteve áreas separadas e a progressão do original. Novos pontos de viagem rápida chegaram a ser testados e foram retirados para preservar as descobertas durante o caminho. Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi atuaram como produtores.
A Nintendo lançou nesta quinta-feira, 5, o remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, reconstrução da aventura de 1998 para o Switch 2. O jogo ganha câmera livre e um botão para pular, mudanças que obrigaram a equipe a repensar como o jogador atravessa Hyrule.
A estreia exclusiva para o Switch 2 acontece 28 anos depois da versão para Nintendo 64. Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi são os produtores, e HokWai Ng assina a direção.
O projeto integra as comemorações dos 40 anos de Zelda e aproxima uma nova geração de desenvolvedores da estrutura do clássico. A escolha central foi atualizar os comandos sem perder o ritmo de exploração que tornou o jogo conhecido.
No original, Link saltava automaticamente em pontos determinados. Agora, o jogador escolhe quando pular. Segundo a equipe, isso ajuda quem conheceu a franquia pelos títulos mais recentes a se adaptar à aventura.
A liberdade também exigiu ajustes no terreno. Link criança e adulto saltam distâncias diferentes, e os criadores precisaram considerar essas possibilidades ao reconstruir os ambientes.O salto livre exigiu rever o cenário, não apenas acrescentar um botão.
O ataque com salto aceita duas formas de comando, para acomodar hábitos de jogadores antigos e recentes. A câmera livre também facilita observar o ambiente.
A equipe manteve o mundo dividido em áreas, em vez de transformá-lo em um mapa contínuo. Segundo o diretor, as transições ajudam a organizar a aventura e a criar expectativa sobre o próximo lugar.
Até uma proposta de Aonuma foi revertida. Novos pontos de viagem rápida chegaram a ser testados, mas acabaram retirados porque diminuíam as descobertas feitas durante os deslocamentos.Os novos atalhos foram retirados para preservar as descobertas pelo caminho.
Na parte visual, a equipe buscou referências em teatro de bonecos e filmes com efeitos práticos. A ideia era combinar ambientes detalhados com personagens expressivos, sem converter Hyrule em uma reprodução realista.
Aonuma explicou, na entrevista oficial publicada pela Nintendo, que reconstruir Ocarina permitiria aos profissionais mais novos compreender escolhas do original e levar esse aprendizado aos projetos seguintes. A aventura também oferece uma progressão mais planejada a quem se acostumou à liberdade de Breath of the Wild.
Para o produtor, revisitar o passado ajuda a manter diferentes formas de jogar dentro da mesma franquia. A celebração se estende a uma edição temática do Switch 2, além do remake, que chega ao público brasileiro com localização em português.
A estreia ocorreu em 5 de novembro de 2026. O jogo é exclusivo do Nintendo Switch 2.
Não. A Nintendo reconstruiu o jogo e mudou controles, incluindo câmera livre e salto por botão.
O remake mantém áreas separadas e a progressão mais planejada do original. A equipe decidiu preservar essa estrutura em vez de criar um mapa contínuo.
O salto deixou de ocorrer apenas em pontos determinados pelo jogo. Isso obrigou os desenvolvedores a rever os ambientes e considerar as distâncias alcançadas por Link criança e adulto.
Novos pontos foram testados durante o desenvolvimento, mas acabaram retirados. A equipe considerou que eles reduziam as descobertas feitas pelo caminho.
Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi atuaram como produtores. HokWai Ng foi o diretor.
Sim. O lançamento brasileiro inclui localização em português, dentro da nova versão exclusiva para o Switch 2.