Novo Ocarina of Time muda controles para preservar a experiência do clássico

RESUMO ＋ A Nintendo lançou o remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time para o Switch 2. A aventura de 1998 foi reconstruída com novos gráficos, câmera livre e um botão para pular. Essas mudanças exigiram ajustes nos cenários, mas a equipe manteve áreas separadas e a progressão do original. Novos pontos de viagem rápida chegaram a ser testados e foram retirados para preservar as descobertas durante o caminho. Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi atuaram como produtores.

A Nintendo lançou nesta quinta-feira, 5, o remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, reconstrução da aventura de 1998 para o Switch 2. O jogo ganha câmera livre e um botão para pular, mudanças que obrigaram a equipe a repensar como o jogador atravessa Hyrule.

A estreia exclusiva para o Switch 2 acontece 28 anos depois da versão para Nintendo 64. Eiji Aonuma e Hidemaro Fujibayashi são os produtores, e HokWai Ng assina a direção.

O projeto integra as comemorações dos 40 anos de Zelda e aproxima uma nova geração de desenvolvedores da estrutura do clássico. A escolha central foi atualizar os comandos sem perder o ritmo de exploração que tornou o jogo conhecido.

Um botão muda mais do que parece

No original, Link saltava automaticamente em pontos determinados. Agora, o jogador escolhe quando pular. Segundo a equipe, isso ajuda quem conheceu a franquia pelos títulos mais recentes a se adaptar à aventura.

A liberdade também exigiu ajustes no terreno. Link criança e adulto saltam distâncias diferentes, e os criadores precisaram considerar essas possibilidades ao reconstruir os ambientes.

O salto livre exigiu rever o cenário, não apenas acrescentar um botão.

O ataque com salto aceita duas formas de comando, para acomodar hábitos de jogadores antigos e recentes. A câmera livre também facilita observar o ambiente.

O que a Nintendo preferiu preservar

A equipe manteve o mundo dividido em áreas, em vez de transformá-lo em um mapa contínuo. Segundo o diretor, as transições ajudam a organizar a aventura e a criar expectativa sobre o próximo lugar.

Até uma proposta de Aonuma foi revertida. Novos pontos de viagem rápida chegaram a ser testados, mas acabaram retirados porque diminuíam as descobertas feitas durante os deslocamentos.

Os novos atalhos foram retirados para preservar as descobertas pelo caminho.

Na parte visual, a equipe buscou referências em teatro de bonecos e filmes com efeitos práticos. A ideia era combinar ambientes detalhados com personagens expressivos, sem converter Hyrule em uma reprodução realista.

O clássico também prepara os próximos jogos

Aonuma explicou, na entrevista oficial publicada pela Nintendo, que reconstruir Ocarina permitiria aos profissionais mais novos compreender escolhas do original e levar esse aprendizado aos projetos seguintes. A aventura também oferece uma progressão mais planejada a quem se acostumou à liberdade de Breath of the Wild.

Para o produtor, revisitar o passado ajuda a manter diferentes formas de jogar dentro da mesma franquia. A celebração se estende a uma edição temática do Switch 2, além do remake, que chega ao público brasileiro com localização em português.