Cynthia Erivo vai interpretar Afeni Shakur, mãe de Tupac, em cinebiografia de Snoop Dogg

Após o sucesso ao interpretar Elphaba em 'Wicked', Cynthia Erivo foi escalada para viver Afeni Shakur, mãe do rapper Tupac Shakur, na cinebiografia de Snoop Dogg. A informação foi divulgada pelo site The Hollywood Reporter.

Afeni Shakur teve papel importante na trajetória de Tupac. Integrante dos Panteras Negras, ela enfrentou uma relação conturbada com o filho, que dedicou a ela a música 'Dear Mama', lançada em 1995. A relação entre os dois também foi retratada na série documental de mesmo nome.

Em 1971, durante a gravidez de Tupac, Afeni foi presa sob acusação de envolvimento no caso conhecido como "Panther 21", que levou à detenção de integrantes do movimento. Enquanto estava na prisão, reivindicou o direito de receber três ovos por dia, alegando que a alimentação oferecida no local era inadequada para uma gestante. Ela se defendeu no tribunal e foi absolvida junto com outros membros dos Panteras Negras.

Após o nascimento de Tupac, Afeni se casou com Mutulu Shakur, com quem teve uma filha. O casal se divorciou posteriormente.

Depois da morte do rapper, em 1996, Afeni criou, no ano seguinte, a Tupac Amaru Shakur Center for the Arts, instituição que oferece programas artísticos para jovens. Ela também fundou a Amaru Entertainment, empresa responsável por reunir o material do artista e administrar seus lançamentos póstumos.

Afeni morreu em 2016, aos 69 anos, após sofrer um ataque cardíaco.

Vencedora dos prêmios Grammy, Tony e Emmy, além de três vezes indicada ao Oscar, a atriz Cynthia Erivo se junta a um elenco que conta com Jonathan Daviss, Myles Bullock, Lauren London, Cam'ron, Algee Smith e Tre Hale. As filmagens já estão em andamento na Califórnia.

O que sabemos sobre a cinebiografia de Snoop Dogg

Produzido pela Universal Pictures, o longa será dirigido por Craig Brewer. A produção fica a cargo de Brian Grazer e Allan Mandelbaum, ambos da Imagine Entertainment. Grazer também participou da produção de 8 Mile, filme sobre a trajetória do rapper Eminem. Snoop Dogg e Sara Ramaker também integram a equipe de produção.