Haval H6 chega ao 2º lugar nas vendas no varejo no Brasil em outubro

O GWM Haval H6 registrou 5.741 unidades vendidas no varejo brasileiro em outubro e ficou atrás apenas do BYD Dolphin Mini, que somou 5.841 unidades no período, segundo levantamento divulgado pela montadora. O resultado colocou dois modelos de marcas chinesas nas primeiras posições desse recorte do mercado.

O desempenho chama atenção também pela diferença de categoria entre os veículos. Enquanto o Dolphin Mini é um compacto elétrico, o Haval H6 é um SUV de porte maior, com versões híbridas que custam a partir de cerca de R$ 199 mil.

Na sequência do ranking aparecem Toyota Yaris Cross, com 4.288 unidades, Volkswagen T-Cross, com 3.882, e Chevrolet Onix, com 3.473.

Considerando todos os tipos de venda, o Haval H6 registrou cerca de 6 mil emplacamentos em outubro e também manteve posição de destaque entre os SUVs médios e os modelos híbridos.

No segmento de SUVs C-D, o modelo ficou à frente do Jeep Compass e do Caoa Chery Tiggo 7 no mês.

O resultado reforça o espaço que marcas chinesas vêm conquistando no mercado brasileiro, especialmente entre os veículos eletrificados. Em outubro, BYD e GWM apareceram juntas nas primeiras posições das vendas no varejo, mas com modelos de propostas e faixas de preço bastante diferentes.