Wembanyama entra para a história da NBA com feito que não acontecia há mais de 50 anos

Victor Wembanyama teve uma das atuações mais impressionantes das últimas décadas da NBA na última quarta-feira, 4. O pivô marcou 52 pontos, pegou 24 rebotes e deu oito tocos na vitória do San Antonio Spurs por 112 a 111 sobre o Dallas Mavericks. Os números representam recordes pessoais do francês, que ainda distribuiu duas assistências e registrou dois roubos de bola em 34 minutos em quadra.

Com a marca, Wembanyama se tornou apenas o segundo jogador da história da liga a alcançar pelo menos 50 pontos, 20 rebotes e cinco tocos em uma partida. O único precedente foi Bob McAdoo, que anotou 52 pontos, 22 rebotes e sete bloqueios pelo Buffalo Braves em fevereiro de 1974.

A atuação também encerrou um intervalo de 62 anos sem que um jogador registrasse ao menos 50 pontos e 20 rebotes em uma vitória decidida por apenas um ponto. O último a conseguir o feito havia sido Wilt Chamberlain, em 1964.

Como foi a atuação histórica de Wembanyama?

O francês começou a partida em ritmo intenso e já havia anotado 29 pontos, 15 rebotes e cinco tocos no primeiro tempo. Desde o início da era em que a NBA passou a registrar estatísticas detalhadas de jogada a jogada, na temporada 1996/97, nenhum atleta havia alcançado ao menos 25 pontos, dez rebotes e cinco bloqueios em uma única metade de jogo.

Wembanyama converteu 16 dos 28 arremessos de quadra e 19 dos 23 lances livres. Um deles foi decisivo: a 24,2 segundos do fim, o pivô acertou o lance livre que colocou os Spurs em vantagem por 112 a 111.

O desfecho ainda exigiu atenção defensiva da equipe de San Antonio. Com três segundos no relógio, Kyrie Irving teve a chance de virar o placar para Dallas, mas errou o arremesso. Assim, os Spurs garantiram a sexta vitória consecutiva na temporada.

A atuação ganhou contornos ainda mais impressionantes pelas condições físicas do jogador. Wembanyama enfrentava um quadro viral e chegou a torcer o tornozelo no último quarto, após pisar no pé de um adversário. Ele deixou a partida momentaneamente, recebeu atendimento e voltou à quadra para ajudar a equipe a garantir o resultado.

Apesar dos recordes, o francês afirmou que ainda poderia ter jogado melhor, especialmente nos arremessos de longa distância. Converteu apenas uma de oito tentativas de três pontos, mas compensou a dificuldade com a presença no garrafão e a eficiência nos lances livres.