Xbox testa celular como controle e conexão direta à nuvem

RESUMO ＋ A Microsoft começou a testar duas formas de controlar jogos no Xbox Cloud Gaming. Uma transforma o celular em controle para TVs compatíveis. A outra conecta o Nano diretamente ao servidor por Wi-Fi, com a promessa de reduzir atrasos nos comandos. O acessório custa US$ 49,99 nos Estados Unidos, único país incluído nessa segunda experiência. As funções ainda têm disponibilidade limitada.

A Microsoft começou na quarta-feira, 4, a testar duas formas de controlar jogos no Xbox Cloud Gaming: usar o celular como controle na TV ou conectar o Xbox Nano Controller diretamente à nuvem por Wi-Fi.

A primeira opção dispensa o controle físico para jogar pela internet em televisores compatíveis. A segunda procura encurtar o caminho entre o botão e o servidor, reduzindo o atraso percebido pelo jogador.

Apresentado em outubro por US$ 49,99 nos Estados Unidos, o Nano tem bateria recarregável, 18 comandos de jogo e um botão programável para atalhos. O novo modo de conexão estreia apenas no mercado americano.

Como o celular vira controle

Os comandos aparecem no navegador de um aparelho Android ou iOS. Para experimentar, é preciso ativar "Preview Features" em "Settings > Account" na interface compatível da TV e abrir um jogo sem controle físico conectado.

O celular passa a exibir os comandos da partida na própria tela.

O que muda com o Wi-Fi do Nano

O cloud connect liga o controle ao servidor pela rede Wi-Fi, sem passar pelo Bluetooth da TV. Segundo a Microsoft, isso pode reduzir a latência, o intervalo entre apertar um botão e perceber a resposta. A empresa não quantificou o ganho.

A configuração é feita pelo aplicativo Xbox beta no Android ou pelo Xbox Accessories no PC. No computador, é necessário participar do Xbox Insider.

Menos etapas para enviar o comando não garantem uma partida sem atrasos.

A estabilidade da internet e a distância até o servidor continuam influenciando o resultado. O Nano também mantém as conexões Xbox Wireless e Bluetooth.

O que continua dependendo de assinatura e disponibilidade

Os controles não alteram as condições de acesso aos jogos. O catálogo depende da região, da plataforma e do plano do Game Pass, enquanto alguns títulos gratuitos podem ser acessados com uma conta Microsoft sem assinatura.

A companhia também testa a compra avulsa de horas de Cloud Gaming. Essa modalidade dispensa a mensalidade, mas não entrega automaticamente o catálogo do Game Pass.

No Brasil, a Microsoft prevê a chegada do Nano a partir de novembro, com preços definidos por mercado. Já o teste do celular depende da liberação em TVs compatíveis nos países atendidos pelo serviço; o cloud connect permanece restrito aos EUA.