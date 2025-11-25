Em movimento incomum, Apple elimina dezenas de cargos mesmo com receita recorde

A Apple iniciou uma reorganização em sua área de vendas e eliminou dezenas de cargos ligados ao atendimento de empresas, escolas e órgãos públicos. A medida, incomum para a companhia, ocorre em um momento de forte expansão de receita e mudanças na estratégia comercial.

De acordo com informações da Bloomberg, os funcionários foram avisados ao longo das últimas semanas. Os cortes atingem várias equipes e incluem gerentes de contas e profissionais responsáveis pelos briefing centers - onde a Apple mostra produtos e conduz reuniões com clientes institucionais.

A fabricante do iPhone destacou que está redesenhando a estrutura da divisão de vendas. Em comunicado, a companhia afirmou que as mudanças impactam um número restrito de funções e que os profissionais desligados podem concorrer a outras vagas internas.

Recorde de receita

Os desligamentos chamam atenção porque a Apple vive uma das fases de maior expansão recente. A empresa projeta receita próxima de US$ 140 bilhões no trimestre de dezembro, o que deve estabelecer um novo recorde. A decisão também destoa da prática da companhia, que tradicionalmente evita demissões em massa e costuma tratá-las como último recurso.

Após reduções localizadas na Austrália e na Nova Zelândia semanas antes, a nova rodada atinge funcionários com décadas de casa, incluindo profissionais com 20 ou 30 anos de experiência. Um dos grupos mais afetados foi a equipe dedicada ao relacionamento com órgãos do governo dos Estados Unidos, como o Departamento de Defesa e o Departamento de Justiça.

Mudança de estratégia comercial

Internamente, a Apple classifica a medida como parte de um plano de “simplificação” da força de vendas e eliminação de funções sobrepostas. Funcionários desligados, porém, afirmam que a estratégia busca transferir parte das vendas para revendedores terceirizados — o chamado channel. Para algumas instituições, esse modelo é preferido e pode reduzir custos internos da Apple.

Os profissionais afetados têm até 20 de janeiro para encontrar outra vaga interna. Caso não consigam, serão desligados com pacote de indenização.

A Apple também planeja ampliar sua presença no mercado de educação e empresas com o lançamento de um novo MacBook de entrada no início do próximo ano.

Mesmo com demissões pontuais, a Apple ainda preserva número de cortes menor que o observado em outras grandes empresas de tecnologia. Amazon e Meta anunciaram novas reduções neste mês, enquanto companhias de setores como nuvem, chips e serviços digitais continuam enxugando equipes.

Em 2024, a Apple já havia reduzido grupos ligados ao projeto de carro autônomo, cancelado posteriormente, e a iniciativas internas de telas e inteligência artificial.