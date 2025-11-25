Em movimento incomum, Apple elimina dezenas de cargos mesmo com receita recorde

Apple: corte da fabricante do iPhone ocorre mesmo com alta nas receitas e ante a estratégia de fortalecer vendas via parceiros externos. (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)
Redatora
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 05h23.
A Apple iniciou uma reorganização em sua área de vendas e eliminou dezenas de cargos ligados ao atendimento de empresas, escolas e órgãos públicos. A medida, incomum para a companhia, ocorre em um momento de forte expansão de receita e mudanças na estratégia comercial.
De acordo com informações da Bloomberg, os funcionários foram avisados ao longo das últimas semanas. Os cortes atingem várias equipes e incluem gerentes de contas e profissionais responsáveis pelos briefing centers - onde a Apple mostra produtos e conduz reuniões com clientes institucionais.
A fabricante do iPhone destacou que está redesenhando a estrutura da divisão de vendas. Em comunicado, a companhia afirmou que as mudanças impactam um número restrito de funções e que os profissionais desligados podem concorrer a outras vagas internas.
Os desligamentos chamam atenção porque a Apple vive uma das fases de maior expansão recente. A empresa projeta receita próxima de US$ 140 bilhões no trimestre de dezembro, o que deve estabelecer um novo recorde. A decisão também destoa da prática da companhia, que tradicionalmente evita demissões em massa e costuma tratá-las como último recurso.
Após reduções localizadas na Austrália e na Nova Zelândia semanas antes, a nova rodada atinge funcionários com décadas de casa, incluindo profissionais com 20 ou 30 anos de experiência. Um dos grupos mais afetados foi a equipe dedicada ao relacionamento com órgãos do governo dos Estados Unidos, como o Departamento de Defesa e o Departamento de Justiça.
Internamente, a Apple classifica a medida como parte de um plano de “simplificação” da força de vendas e eliminação de funções sobrepostas. Funcionários desligados, porém, afirmam que a estratégia busca transferir parte das vendas para revendedores terceirizados — o chamado channel. Para algumas instituições, esse modelo é preferido e pode reduzir custos internos da Apple.
Os profissionais afetados têm até 20 de janeiro para encontrar outra vaga interna. Caso não consigam, serão desligados com pacote de indenização.
A Apple também planeja ampliar sua presença no mercado de educação e empresas com o lançamento de um novo MacBook de entrada no início do próximo ano.
Mesmo com demissões pontuais, a Apple ainda preserva número de cortes menor que o observado em outras grandes empresas de tecnologia. Amazon e Meta anunciaram novas reduções neste mês, enquanto companhias de setores como nuvem, chips e serviços digitais continuam enxugando equipes.
Em 2024, a Apple já havia reduzido grupos ligados ao projeto de carro autônomo, cancelado posteriormente, e a iniciativas internas de telas e inteligência artificial.