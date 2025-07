Apple planeja novos MacBook Pro, iPhone 17e e iPads para o início de 2026

A Apple está preparando uma linha ambiciosa de novos produtos, com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026. Entre as novidades estão um iPhone 17e, além de atualizações para iPads e Macs. A estratégia faz parte do esforço da empresa para recuperar um crescimento mais consistente nas suas operações. As informações foram divulgadas pela Bloomberg.

A linha de produtos inclui melhorias para o iPad básico e o iPad Air, além de um novo monitor externo para Mac. O iPhone 17e será uma continuação do modelo lançado no início de 2025. A Apple também está trabalhando em versões atualizadas do MacBook Pro e MacBook Air, que podem ser adiadas de 2025 para 2026.

Esses lançamentos fazem parte da estratégia da Apple de retomar o crescimento da receita, após a desaceleração das vendas dos últimos dois anos, que foram impactadas pela menor demanda e um ciclo mais lento de novos lançamentos, como os iPads.

Padrão de lançamentos

Embora a Apple não tenha se pronunciado oficialmente sobre os planos, espera-se que os novos produtos sigam o padrão das novidades anunciadas no início do ano, incluindo o iPhone 17, que será mais fino e trará modelos Pro redesenhados. A linha também incluirá novos Apple Watches, iPads Pro atualizados e uma versão mais rápida do headset Vision Pro.

De acordo com a Bloomberg, o novo modelo do iPad, que deve chegar entre março e abril, manterá a aparência do modelo atual, mas virá com um chip que promete mais velocidade no sistema. O iPad atual usa o processador A16, lançado em 2022.

Já o iPad Air, que tem sido um sucesso de vendas para a Apple, passará de um chip M3 para o M4, embora não haja grandes mudanças além dessa atualização.

O iPad Pro também terá atualizações, com novos modelos usando o chip M5, previstos para outubro de 2025. O modelo atual, que começa a partir de US$ 999, não recebe atualização desde maio do ano passado.

O iPhone 17e será semelhante ao modelo 16e, mas virá com o processador A19, seguindo a linha do iPhone 17. Esse modelo está previsto para ser lançado no início de 2026, em uma atualização anual para o iPhone de entrada. Isso representa uma mudança na estratégia da Apple, que antes atualizava o modelo SE a cada dois ou três anos.

A Apple também está planejando novos MacBook Pro de 14 e 16 polegadas, com chip M5, com lançamento previsto para o início de 2026. Esses modelos manterão o design atual, que foi introduzido em 2021, mas os futuros MacBook Pro passarão a ter novos gabinetes e telas OLED, a mesma tecnologia de maior contraste que a Apple implementou no iPhone em 2017 e no iPad Pro em 2024.

Além disso, novos modelos do MacBook Air também chegarão no primeiro semestre de 2026. A empresa ainda está preparando o lançamento de seu primeiro monitor externo para Mac desde o lançamento do Apple Studio Display em 2022. Esse monitor está previsto para o início de 2026.

Entre os outros produtos, a Apple segue desenvolvendo um hub para casa inteligente, com codinome J490, provisoriamente chamado de "Apple Home Hub". Inicialmente previsto para março de 2025, o lançamento foi adiado pela dependência de novos recursos da assistente de voz Siri, que atrasaram o desenvolvimento dos dispositivos. Agora, o modelo está sendo preparado para o lançamento no primeiro semestre de 2026.