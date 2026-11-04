Essa fabricante chinesa escolheu o Norte do Brasil para novo centro de assistência

RESUMO ＋ A OPPO anunciou um centro de assistência em Belém, com abertura prevista para 5 de novembro. A unidade integra a expansão do pós-venda da fabricante chinesa no Brasil e oferecerá diagnóstico, manutenção e suporte aos dispositivos da marca.

A fabricante chinesa de smartphones OPPO amplia sua estrutura de atendimento no Brasil com um novo centro de serviço em Belém, no Pará. Segundo comunicado da companhia, a unidade abrirá ao público em 5 de novembro de 2026.

O espaço oferecerá diagnóstico, manutenção e assistência para smartphones e outros dispositivos da marca. A abertura acrescenta um endereço à rede de pós-venda, que já conta com unidades em São Paulo, nos bairros de Interlagos e Pinheiros, além de Ribeirão Preto, Brasília, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, de acordo com a empresa.

O movimento expande a estrutura de assistência técnica da OPPO, não representa a inauguração de sua primeira loja em Belém. Em março, a companhia já havia anunciado um espaço comercial no Shopping Castanheira, também na capital paraense.

Expansão além das vendas

A nova unidade se soma ao plano de ampliar a presença da fabricante no mercado brasileiro. Em entrevista anterior à EXAME, a OPPO apresentou a meta de se tornar a segunda marca mais vendida entre os aparelhos Android no país até 2029, combinando expansão de portfólio, produção e investimento em divulgação.

A estratégia foi detalhada na reportagem sobre a aposta da OPPO em celulares de cerca de R$ 1 mil e no crescimento da operação brasileira.

Em comunicado oficial de agosto, a empresa também havia anunciado a intenção de ampliar sua rede de centros de serviço e de reparo até o fim de 2026. O anúncio da unidade de Belém, porém, não informa um balanço atualizado de quantas unidades estão em operação no país.

Jefferson Nunes, gerente de pós-vendas da OPPO no Brasil, afirmou no comunicado que o objetivo do novo endereço é aproximar o atendimento dos consumidores e ampliar o acesso a suporte especializado.

O que haverá na inauguração

Para o dia 5 de novembro, a OPPO anunciou troca gratuita de película protetora de tela para aparelhos da marca fabricados no Brasil. Também estão previstas isenção da taxa de mão de obra e desconto de 50% em peças de reposição selecionadas, além de limpeza dos dispositivos e atualização de software sem custo.

Os benefícios são válidos exclusivamente no dia da inauguração, segundo a companhia.