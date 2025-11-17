Apple prepara três novos iPhones para 2026, incluindo modelo dobrável

A Apple planeja lançar três modelos de iPhone em 2026, incluindo o primeiro dobrável da empresa. Os novos dispositivos darão sequência à maior reformulação de sua linha de celulares em anos, cujo início foi o lançamento do iPhone Air. Segundo o analista Mark Gurman, da Bloomberg, a estratégia envolve, além do iPhone dobrável, o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max — todos previstos para o segundo semestre do ano.

Como parte da nova abordagem, a Apple também encerrará o ciclo tradicional de lançamentos concentrados nos meses de setembro e outubro (outono no Hemisfério Norte, às vésperas das compras de fim de ano), adotado pela empresa desde 2011.

A partir de 2026, os lançamentos passarão a ser divididos em duas etapas: os modelos premium no segundo semestre e versões mais acessíveis — como o iPhone 18, o 18e e possivelmente uma nova geração do iPhone Air — cerca de seis meses depois. A expectativa é de que essa nova lógica se mantenha nos próximos anos, com entre cinco e seis dispositivos lançados por ciclo.

Com a mudança, o objetivo da Apple é aliviar a pressão sobre as equipes de engenharia, marketing e fornecedores, além de garantir fluxo de receita mais estável ao longo do ano. A concentração de lançamentos no outono sobrecarrega a cadeia produtiva e dificulta o planejamento interno, segundo Gurman. O lançamento conturbado do Apple Intelligence, em 2024, expôs os limites desse modelo concentrado.

O que esperar dos próximos iPhones?

Além da mudança no calendário, os novos aparelhos de 2026 trarão avanços em design e tecnologia, com grande expectativa para a chegada ao mercado do primeiro iPhone dobrável.

A reformulação da linha deve continuar em 2027, quando, em celebração aos 20 anos do iPhone, o modelo premium apresentará tela curva e câmera sob o display. Já o próximo iPhone Air poderá receber um chip de 2 nanômetros, com melhorias na bateria — um dos pontos fracos da primeira geração.

Apesar da recente notícia de que a Apple teria adiado a segunda geração do iPhone Air para 2027 devido a vendas fracas, Gurman afirma que os números estão dentro do previsto, em linha com o desempenho do modelo Plus que ele substituiu. Segundo o analista, o Air é um experimento tecnológico que antecipa soluções do futuro modelo dobrável.

A nova estratégia da Apple também responde à concorrência de marcas como a Samsung, que distribui os lançamentos da linha Galaxy ao longo do ano e lidera o segmento de smartphones dobráveis.