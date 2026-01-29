Após aval da Anvisa, alerta de hipertensão chega ao Apple Watch no Brasil

A Apple passou a disponibilizar no Brasil, nesta terça-feira, 27, as notificações de hipertensão no Apple Watch, após aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O recurso alerta usuários sobre sinais compatíveis com pressão alta para auxiliar na identificação precoce da condição, que muitas vezes não apresenta sintomas.

A novidade foi liberada por meio de atualização de software e está disponível para os modelos Apple Watch Series 9 (ou posteriores) e Apple Watch Ultra 2 (ou posteriores). Segundo a empresa, o recurso é destinado a pessoas sem diagnóstico prévio de hipertensão.

A hipertensão ocorre quando a pressão do sangue contra as paredes das artérias fica acima do normal e força o coração. A condição está associada a riscos de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

Como funciona?

O sistema não mede a pressão arterial de forma direta, como aparelhos convencionais, mas com um sensor cardíaco óptico para analisar como os vasos sanguíneos do pulso respondem às batidas do coração.

Um algoritmo avalia esses dados ao longo de um período de aprendizado de 30 dias para identificar padrões associados à pressão alta. Após esse período, caso o relógio detecte uma alteração, o usuário recebe uma notificação orientando a procurar um médico.

Caso o alerta seja exibido, a orientação é que o usuário meça a pressão com um aparelho tradicional por sete dias consecutivos e leve esse histórico à consulta médica. O aplicativo Saúde do iOS permite registrar essas medições.

Segundo a Apple, o recurso foi testado com mais de 100 mil participantes e validado em estudos com cerca de 2 mil pessoas. Os resultados indicaram que cerca de metade dos participantes com sinais de pressão alta não tinham diagnóstico prévio da condição.

Para quem é indicado?

Segundo a Apple, o recurso é indicado para pessoas que ainda não foram diagnosticadas com hipertensão. Usuários que já sabem que têm pressão alta e estão em tratamento não precisam utilizar a funcionalidade.

Isso porque medicamentos para controle da pressão podem alterar a dinâmica vascular e interferir na leitura feita pelo sensor. Além disso, o recurso é contraindicado para menores de 22 anos e para gestantes.

Como ativar?

Para ativar as notificações de hipertensão, o usuário deve:

Abrir o aplicativo Saúde no iPhone

Tocar na foto de perfil, no canto superior direito

Acessar a seção “Recursos”

Selecionar “Checklist de Saúde”

Ativar a opção “Notificações de Hipertensão”

Outros relógios

Existem smartwatches de outras marcas com o recurso, mas com algumas diferenças. No Galaxy Watch, da Samsung, por exemplo, é preciso calibrar o relógio com um medidor de pressão convencional.

Já a Huawei utiliza um sistema diferente no Watch D2, que conta com um medidor de pressão integrado à pulseira do dispositivo.