Apple reforça foco em wellness e prepara coach de inteligência artificial

Com faturamento de US$ 95,4 bilhões no segundo trimestre fiscal de 2025, a Apple está realinhando suas prioridades nas categorias de celulares, relógios e fones de ouvido. De olho em um mercado de bem-estar projetado para ultrapassar US$ 9 trilhões até 2028, segundo o Global Wellness Institute, o segmento vem se consolidando como um dos principais focos da gigante norte-americana.

Os lançamentos mais recentes da marca, anunciados em setembro, reforçam a guinada para o wellness. Os Apple Watch, já adotados por esportistas e adeptos de atividades físicas, ganharam novas versões — Series 11, Ultra 3 e Watch SE 3 —, com recursos aprimorados de saúde. Entre as funções, está o sinalizador de níveis de pressão arterial, além de monitoramento do sono e medição de oxigênio no sangue, já presentes em versões anteriores.

Entre as novidades, o AirPods Pro 3, com preços acima de R$ 2 mil, surpreendeu com a função de tradução simultânea de conversas cotidianas e o monitoramento da frequência cardíaca, recurso antes exclusivo dos relógios. “Todas as nossas inovações em saúde passam por rigorosa validação científica e são desenvolvidas em parceria com especialistas clínicos, do início ao fim”, afirma o site oficial da empresa.

Novo serviço de saúde premium chega em 2026

O Apple Health, já disponível em todos os dispositivos da marca e conhecido por reunir dados como check-lists, questionários de saúde mental, contagem de passos e outras métricas, ganhará uma versão premium.

Batizado de Apple Health+, o novo serviço deve chegar ao público em 2026 com um coach de inteligência artificial que oferecerá acompanhamento personalizado em nutrição, bem-estar e medicina preventiva. O lançamento, porém, depende do avanço do setor de IA da companhia, que enfrenta desafios após rumores sobre a possível saída de John Giannandrea, líder da divisão, e obstáculos na reformulação da assistente virtual Siri e no lançamento do Apple Intelligence.

Reestruturação interna acompanha foco no bem-estar

O movimento em direção ao segmento de saúde e bem-estar ocorre em meio à aposentadoria de Jeff Williams, atual diretor de operações (COO), que deixará o cargo no fim do ano e será substituído por Sabih Khan.

Outras mudanças também reforçam a nova estratégia. Eddy Cue, vice-presidente da divisão de Serviços, passa a atender as demandas de Saúde e Fitness. Já os executivos Craig Federighi (software) e John Ternus (hardware) terão foco ampliado no watchOS e no Apple Watch, respectivamente.

A aposta reflete a busca da Apple por ampliar seu público e fortalecer sua avaliação trilionária, explorando novas oportunidades de crescimento em um mercado cada vez mais dominado por tecnologias de inteligência artificial e soluções voltadas ao bem-estar digital e físico.