Apple, Google, Samsung e Garmin são acusadas de violar patente em recurso para smartwatch

Colaboradora
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 14h05.
A UnaliWear, sediada no Texas, acusa as empresas Apple, Samsung, Google e Garmin de violar a patente de uma tecnologia de detecção de quedas em relógios inteligentes, chamada RealFall.
A queixa foi levada à Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos (USITC, na sigla em inglês) em dezembro de 2025 e se baseia na Seção 337 da Lei Tarifária de 1930, que trata de violações de direitos de propriedade intelectual e pode proibir a importação de produtos considerados infratores.
A UnaliWear é a responsável pelo Kanega Watch, relógio inteligente vendido por US$ 299 com uma assinatura anual de US$ 779,40 para usuários terem acesso a recursos adicionais de segurança, como suporte remoto e ininterrupto de emergência, detecção de queda, lembrete de medicamentos e comandos de voz.
Segundo a denúncia, o recurso de detecção de quedas é a proposta central do Kanega Watch e concorre diretamente com produtos como o Apple Watch. A Apple incorporou a detecção de quedas ao Apple Watch Series 4 em 2018.
De acordo com a notificação da USITC, as empresas acusadas têm até 20 dias para apresentar defesa. Nenhuma delas se manifestou publicamente sobre o caso até o momento.
A disputa ocorre em meio a um histórico de denúncias sobre o Apple Watch. Em um caso separado, a Apple obteve vitória contra a AliveCor em mais uma instância de um tribunal federal dos EUA, em processo que alegava que a empresa havia cortado o acesso de terceiros a um algoritmo de frequência cardíaca para benefícios próprios.