11 ferramentas que ajudam a programar as postagens

Além da programação, outras formas de automatização também podem ajudar os usuários das redes (Matt Cardy/Getty Images)
Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 06h08.
Plataformas online e ferramentas de inteligência artificial (IA) auxiliam no planejamento, produção e divulgação de postagens nas redes sociais.
A Exame elaborou uma lista com seis ferramentas gratuitas que ajudam nas etapas de criação das postagens.
A principal função delas é de programar a publicação dos conteúdos dentro do horário e data escolhidos pelo usuário.
Dentro de um fluxo com alta circulação publicações, programar as postagens é uma boa alternativa para não perder conteúdo durante o processo.
As ferramentas citadas abaixo são gratuitas, mas podem contar com limitações fora dos planos pagos.Confira a lista:
Totalmente gratuito, os usuários conseguem acessá-lo na plataforma da rede social com login e senha utilizados no Facebook.
Com a ferramenta, é possível criar e programar uma série de postagens.
Didático e intuitivo, a extensão permite até 10 programações e conexão em uma rede de cada empresa.
Por exemplo, uma conta Google+, Facebook e Instagram.
Além de agendar postagens, a plataforma também acompanha publicações em outras redes, sugere palavras-chave e, em breve, permitirá conversas particulares no bate-papo.
Permite programar, criar e customizar postagens.
A curadoria de conteúdo realizada pela plataforma pode ser aplicada em até 10 publicações.
Mesmo disponível no X (Twitter), Pinterest e Facebook, a plataforma se desenvolve melhor no Instagram.
O diferencial é a possibilidade de pré-visualizar o conteúdo e organização em um calendário que facilita a programação.
Aqui, o foco é o X. Popular para a rede de textos curtos, ele agenda as postagens, verifica o engajamento e mostra as menções ou mensagens.
Neste caso, vale lembrar que o X também oferece a possibilidade de agendar as publicações diretamente no aplicativo ou versão Web.
Como dito acima, a automação nas redes vai além da programação. Ela também está na forma de pesquisar, criar e melhorar os conteúdos.Conheça mais cinco plataformas que otimizam a produção para as redes sociais.