11 ferramentas que ajudam a programar as postagens

Plataformas online e ferramentas de inteligência artificial (IA) auxiliam no planejamento, produção e divulgação de postagens nas redes sociais.

A Exame elaborou uma lista com seis ferramentas gratuitas que ajudam nas etapas de criação das postagens.

A principal função delas é de programar a publicação dos conteúdos dentro do horário e data escolhidos pelo usuário.

Ferramentas para agendar postagens nas redes

Dentro de um fluxo com alta circulação publicações, programar as postagens é uma boa alternativa para não perder conteúdo durante o processo.

As ferramentas citadas abaixo são gratuitas, mas podem contar com limitações fora dos planos pagos.

Confira a lista:

1. Estúdio de criação do Facebook

Totalmente gratuito, os usuários conseguem acessá-lo na plataforma da rede social com login e senha utilizados no Facebook.

Com a ferramenta, é possível criar e programar uma série de postagens.

2. Buffer

Didático e intuitivo, a extensão permite até 10 programações e conexão em uma rede de cada empresa.

Por exemplo, uma conta Google+, Facebook e Instagram.

3. Social Oomph

Além de agendar postagens, a plataforma também acompanha publicações em outras redes, sugere palavras-chave e, em breve, permitirá conversas particulares no bate-papo.

4. Everypost

Permite programar, criar e customizar postagens.

A curadoria de conteúdo realizada pela plataforma pode ser aplicada em até 10 publicações.

5. Latergram

Mesmo disponível no X (Twitter), Pinterest e Facebook, a plataforma se desenvolve melhor no Instagram.

O diferencial é a possibilidade de pré-visualizar o conteúdo e organização em um calendário que facilita a programação.

6. TweetDeck

Aqui, o foco é o X. Popular para a rede de textos curtos, ele agenda as postagens, verifica o engajamento e mostra as menções ou mensagens.

Neste caso, vale lembrar que o X também oferece a possibilidade de agendar as publicações diretamente no aplicativo ou versão Web.

Outras ferramentas para automação das postagens

Como dito acima, a automação nas redes vai além da programação. Ela também está na forma de pesquisar, criar e melhorar os conteúdos.

Conheça mais cinco plataformas que otimizam a produção para as redes sociais.