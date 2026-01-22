Como recuperar o acesso a uma conta do Facebook pelo nome de usuário ou número de celular

Passos para recuperação de acesso funcionam tanto em PCs quanto em celulares Android e iPhones (Thomas Trutschel/Getty Images)
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09h58.
Recuperar uma conta do Facebook pode ser uma tarefa simples, desde que você tenha os dados corretos, o acesso ao e-mail e saiba o procedimento adequado.
No entanto, caso tenha esquecido sua senha, perdido o acesso ao e-mail ou até mesmo sido hackeado, o Facebook oferece métodos eficazes para restaurar a conta, tanto pelo nome de usuário utilizado na plataforma quanto pelo número de celular.
Siga os passos abaixo para recuperar o acesso à sua conta:
Esses passos funcionam tanto em PCs quanto em celulares Android e iPhones, mas, caso não consiga recuperar a conta via WhatsApp ou SMS, será necessário seguir o processo tradicional de recuperação por e-mail.
Vale destacar que o suporte direto para recuperação de acesso está disponível apenas para assinantes do Meta Verified e exige que o contato via chat seja feito por uma conta conectada, o que impossibilita o uso dele para casos desse tipo.
Confira se o nome de usuário ou o número de telefone foram digitados corretamente, incluindo, se necessário, o DDD e o DDI.
Caso sua conta tenha o recurso de autenticação de dois fatores ativado, será necessário inserir um código extra de segurança, como o enviado para o seu aplicativo de autenticação.
É possível que o Facebook solicite sua data de nascimento como medida adicional para confirmar sua identidade. Portanto, é preciso fornecer a mesma utilizada na criação da conta.
Caso seus dados estejam desatualizados e não seja possível receber o código de verificação por WhatsApp ou SMS, ou se sua conta foi hackeada, o processo de recuperação pode se tornar mais complexo e exigir uma verificação mais detalhada.