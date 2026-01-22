Como recuperar o acesso a uma conta do Facebook pelo nome de usuário ou número de celular

Recuperar uma conta do Facebook pode ser uma tarefa simples, desde que você tenha os dados corretos, o acesso ao e-mail e saiba o procedimento adequado.

No entanto, caso tenha esquecido sua senha, perdido o acesso ao e-mail ou até mesmo sido hackeado, o Facebook oferece métodos eficazes para restaurar a conta, tanto pelo nome de usuário utilizado na plataforma quanto pelo número de celular.

Siga os passos abaixo para recuperar o acesso à sua conta:

Identifique seu nome de usuário

Peça para um amigo ou familiar acessar seu perfil no Facebook e copiar a parte final endereço (exemplo: facebook.com/nomedeusuario). Esse “nomedeusuario” será necessário para a recuperação, caso você não tenha mais acesso ao e-mail vinculado à conta. Acesse a página de recuperação

Vá até a página “Encontre sua conta” do Facebook, acessível pelo link facebook.com/login/identify, utilizando um navegador no PC ou celular. Digite seu nome de usuário ou número de celular

No campo “Email ou número de celular”, insira o "nomedeusuário" ou o número de telefone com código DDD. Em seguida, clique em "Prosseguir" para localizar sua conta. Verifique os dados da conta

O Facebook exibirá uma pré-visualização do seu perfil, incluindo nome e foto. Verifique se essas informações estão corretas e são realmente suas. Então, como você esqueceu o e-mail ou não tem mais acesso a ele, clique em “Tentar outra forma”. Receba o código de verificação

Escolha a opção de receber o código de verificação por WhatsApp ou SMS. Recebido, insira-o na página de recuperação. Redefina sua senha

Após digitar o código de 6 dígitos, crie uma nova senha para acessar sua conta.

Esses passos funcionam tanto em PCs quanto em celulares Android e iPhones, mas, caso não consiga recuperar a conta via WhatsApp ou SMS, será necessário seguir o processo tradicional de recuperação por e-mail.

Vale destacar que o suporte direto para recuperação de acesso está disponível apenas para assinantes do Meta Verified e exige que o contato via chat seja feito por uma conta conectada, o que impossibilita o uso dele para casos desse tipo.

Quais erros podem acontecer?

Confira se o nome de usuário ou o número de telefone foram digitados corretamente, incluindo, se necessário, o DDD e o DDI.

Caso sua conta tenha o recurso de autenticação de dois fatores ativado, será necessário inserir um código extra de segurança, como o enviado para o seu aplicativo de autenticação.

É possível que o Facebook solicite sua data de nascimento como medida adicional para confirmar sua identidade. Portanto, é preciso fornecer a mesma utilizada na criação da conta.

Caso seus dados estejam desatualizados e não seja possível receber o código de verificação por WhatsApp ou SMS, ou se sua conta foi hackeada, o processo de recuperação pode se tornar mais complexo e exigir uma verificação mais detalhada.