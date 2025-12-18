Turista, mas com cara de local

Com mais de 60 anos de história, a nordestina Luck Receptivo quer atender o turista que busca mais do que o pé na areia. Num dos passeios mais procurados, turistas são levados a uma praia isolada em João Pessoa, onde um pescador os guia em sua jangada pelas águas calmas. Enquanto isso, uma cozinheira prepara pratos típicos à beira-mar, cozinhando com ingredientes frescos. “Levamos os turistas a destinos pouco explorados. Isso não só transforma a experiência dele, mas também impacta positivamente a comunidade, que começa a ver o turismo como uma oportunidade de crescimento econômico”, explica Christiane Teixeira, diretora da Luck Receptivo. Fundada em 1960 pelo alemão Werner Luck, a empresa começou as atividades no Recife e, de lá para cá, expandiu para destinos icônicos do Nordeste, como Fernando de Noronha, Chapada Diamantina e João Pessoa. A capital da Paraíba é, inclusive, o destino com maior expansão entre as bases atendidas pela empresa, um crescimento de 46% entre 2024 e 2025. No geral, a Luck registrou um crescimento de 30% no mercado nacional no mesmo período, e espera terminar o ano com um faturamento de 200 milhões de reais.

Segundo Teixeira, o desejo pelo turismo receptivo — quando o turista quer se sentir parte da cultura local, e não um mero visitante — aumentou após a pandemia de -covid-19. A Luck, claro, tem acompanhado de perto. “As pessoas querem se envolver com as festas tradicionais e aprender a história de cada lugar de maneira única”, afirma a executiva. Segundo a paraibana, isso tem atraído turistas mais velhos e também mais latino-americanos. Regiões como Salvador, Maceió e Porto de Galinhas são as que mais recebem estrangeiros, cerca de 30% da clientela da Luck.

A empresa tem se adaptado a essa mudança oferecendo roteiros personalizados, incluindo opções em destinos mais isolados e tranquilos, como o litoral menos explorado de Sergipe. Outro produto inédito são os pacotes flexíveis, nos quais os turistas escolhem as atividades ao chegarem ao destino, com a ajuda de guias que personalizam a experiência conforme o perfil dos visitantes. “Temos tudo o que o turista busca em outros destinos ao redor do mundo, e até mais. O Brasil é imenso e cheio de belezas e culturas diversificadas. Nosso trabalho é mostrar isso, especialmente para os brasileiros que ainda não conhecem o próprio país”, diz.