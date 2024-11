Como emitir nova Carteira de Identidade na Paraíba: passo a passo para agendar online

Com a nova Carteira de Identidade, o número de RG não fará mais parte da vida do brasileiro. O documento é uma novidade do Governo Federal, e os estados já estão emitindo a carteira para que toda a população esteja devidamente documentada até 2032.

Na Paraíba, o novo RG vem sendo produzido desde o fim de 2023, e a Polícia Científica é a responsável pela emissão do documento. Tudo começa marcando o seu horário, então veja o passo a passo para agendar a nova Carteira de Identidade na Paraíba e tire todas as suas dúvidas sobre o assunto.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, além de centralizar outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, definindo apenas um número de identificação para o brasileiro: o CPF.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional na Paraíba?

Existem duas formas de agendar a Carteira de Identidade na Paraíba: online e presencial. Veja o passo a passo:

Online

Acesse o site: https://agendamentorg.portaldacidadania.pb.gov.br/ ; No final da página, clique em “Quero agendar”; Preencha o login e senha utilizando as informações do gov.br; Escolha o local, data e horário que deseja agendar; Confira todas as informações; Confirme o agendamento.

Presencial

O agendamento presencial é feito preferencialmente para idosos e PCD, na Casa da Cidadania Jaguaribe. Nos casos preferenciais, também é possível agendar pelo telefone (83) 3218-4473.

Depois do agendamento, é só comparecer no dia e local escolhido com os documentos obrigatórios. Quem não quiser fazer o agendamento pode comparecer no Espaço Cultural, por meio do Programa Cidadão. Neste caso, o atendimento é feito por ordem de chegada.

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

Para ser atendido e obter a nova Carteira de Identidade na Paraíba, é preciso apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento (original ou autenticada), comprovante de residência, CPF e RG, caso possua.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032.

De qualquer forma, os estados estão orientando a população a tirar o documento assim que puderem, mas sem pressa.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro. Outra mudança importante é a unificação de outros documentos na identidade.

Além disso, a carteira possui diversas formas de verificação e é bem mais segura com relação a fraudes e golpes. Com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.