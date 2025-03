Carnaval 2025 em Recife: veja datas e horários dos blocos deste sábado, 8 de março

As ruas do Recife receberão neste sábado, 8 de março, uma série de bloquinhos de Carnaval. Entre os destaques estão os foliões do bloco Arrastão do Frevo, que fará uma apresentação especial pelo Dia Internacional da Mulher.

O evento terá as participações do bloco Nem com uma Flor, do Maracatu Baque Mulher, do bloco Eu, Rainha! e da Orquestra Só Mulheres, sob regência da maestrina Lourdinha Nóbrega.

Veja a lista completa dos blocos de rua do Carnaval de Recife que vão desfilar neste domingo, com horários e endereço de concentração.

LEIA TAMBÉM:

Blocos de Carnaval de Recife hoje, sábado, 8 de março, por bairro:

Casa Amarela

Agarra Agarra | Horário: 18h | Mercado Público de Casa Amarela: Rua Padre Lemos, 94

Recife