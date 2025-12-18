Foco na infância

O check-in é feito numa bancada baixa, na altura dos pequenos. Ao lado, portas coloridas levam a corredores iluminados por projeções, e cada suíte revela um novo tema — do universo dos bichinhos às aventuras do Clubinho Criamigos. Assim começa a hospedagem no Mundo Criamigos, o primeiro hotel temático infantil do Brasil, inaugurado em 2024, em Gramado. A ideia nasceu de uma constatação feita por Natiele Krassmann e Veronicah Sella, fundadoras da Criamigos, rede de pelúcias personalizadas criada em 2016: “As crianças estão no centro das decisões das famílias”, diz Krassmann.

Depois de consolidar 72 franquias pelo país, a marca avançou para o setor de entretenimento, ampliando o que já era sua principal tese: criar vínculos afetivos entre adultos e crianças. O hotel, projetado sob o olhar infantil, tem monitoria das 9h às 22h, piscina e jacuzzis, bar com drinques sem álcool e restaurante com pocket shows dos personagens. As 32 suítes, com cerca de 40 metros quadrados cada, incluem versões premium com espaço para os pais e brincadeiras dentro do próprio quarto. A aposta se reforçou após a pandemia. Em 2024, a Criamigos inaugurou também um parque temático indoor de 7.000 m² e mais de 50 atrações. “Hoje, a venda não se limita ao produto, mas à conexão emocional com as famílias”, afirma Sella.

Mesmo depois de enfrentar as enchentes no Rio Grande do Sul, a empresa manteve o plano de expansão. Para 2025, o grupo projeta faturar 200 milhões de reais. No próximo verão, um ônibus escolar em estilo ame-ricano restaurado pela Criamigos começará a circular pelo litoral gaúcho, levando a marca para perto das famílias. “Acreditamos muito na força desse ecossistema de marca”, diz Krassmann.