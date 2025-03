João Pessoa: preços, pontos turísticos e mais

João Pessoa, capital da Paraíba, é conhecida por suas praias deslumbrantes e rica herança cultural. Localizada no litoral nordestino do Brasil, a cidade combina belezas naturais com um centro histórico bem preservado, oferecendo aos visitantes uma experiência única.

Quem deseja conhecer o local precisa saber que a alta temporada ocorre entre dezembro e fevereiro, quando os preços de hospedagem e passagens aéreas tendem a ser mais elevados devido às férias e ao verão brasileiro. Já a baixa temporada, entre março e novembro, apresenta clima agradável e custos mais acessíveis, sendo uma ótima opção para quem busca economia sem abrir mão de aproveitar as atrações locais.

Saiba mais sobre a cidade e veja como se programar para conhecê-la. Os valores apresentados na reportagem têm como referência o site Viaje na Viagem.

Principais pontos turísticos de João Pessoa

A capital paraibana oferece uma variedade de atrações que encantam turistas de todas as idades. Entre os principais pontos turísticos, destacam-se:​

Praia de Tambaú

Localizada em uma área central, é uma das praias mais movimentadas da cidade, com águas calmas e infraestrutura completa. É o ponto de partida para visitas às piscinas naturais de Picãozinho, que podem ser acessadas por meio de passeios de barco a partir de R$ 50 por pessoa.​

Praia do Cabo Branco

Conhecida por sua beleza cênica, é ideal para caminhadas e possui diversos quiosques ao longo da orla. Próxima ao Farol do Cabo Branco, ponto extremo oriental das Américas, oferece vistas panorâmicas do litoral.​

Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes

Projetada pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer, é um centro cultural que abriga exposições, eventos e atividades educativas. A entrada é gratuita, tornando-se uma parada obrigatória para os amantes de arte e arquitetura.​

Parque Sólon de Lucena

Conhecido como Parque da Lagoa, é um espaço verde no centro da cidade, ideal para passeios ao ar livre, piqueniques e prática de esportes. O local conta com jardins, lagoa e áreas de lazer, sendo um refúgio de tranquilidade em meio à urbanização.​

Centro Histórico

Com igrejas coloniais, casarões antigos e ruas de paralelepípedo, o centro histórico de João Pessoa é um convite a uma viagem no tempo, revelando a história e a cultura local.

Quanto custa ficar sete dias em João Pessoa?

Para planejar uma viagem para a cidade, é importante ter em mente a média de custos. Uma estadia de sete dias em João Pessoa envolve gastos com hospedagem, alimentação, passeios e compras. Abaixo, uma estimativa média dos custos:

Hospedagem : A diária para duas pessoas em hotéis de padrão médio varia em torno de R$ 230, totalizando aproximadamente R$ 1.610 para sete dias.​

Alimentação : Refeições em restaurantes locais custam, em média, R$ 30 por pessoa. Considerando três refeições diárias, o gasto semanal seria de cerca de R$ 630 por pessoa.​

Passeios pagos : Além das piscinas naturais de Picãozinho (R$ 50), outros passeios, como visitas ao Litoral Sul (Praia de Coqueirinho e Tambaba), custam em média R$ 70 por pessoa. Estimando três passeios pagos durante a semana, o total seria de R$ 210.​

Compras: Gastos com souvenirs e artesanato local podem variar, mas uma média de R$ 200 é razoável para lembranças e produtos típicos.​

Somando esses valores, uma viagem de sete dias para uma pessoa teria um custo aproximado de R$ 2.650.

Passeios gratuitos para fazer em João Pessoa

Nem só de atrativos pagos vive a cidade, a capital também oferece diversas atrações gratuitas que enriquecem a experiência do visitante. Conheça algumas delas:​

Praias urbanas : Além de Tambaú e Cabo Branco, a Praia do Bessa é uma opção tranquila para relaxar e apreciar a paisagem sem custo algum;​

Pôr do sol na Praia do Jacaré : Embora localizada no município vizinho de Cabedelo, é um passeio imperdível. Todos os dias, ao som do Bolero de Ravel, o espetáculo natural encanta turistas e moradores;​

Feirinha de Tambaú : Localizada próximo à orla, é um espaço para conhecer o artesanato local, experimentar comidas típicas e vivenciar a cultura paraibana;​

Parque Arruda Câmara (Bica): Um zoológico e parque ambiental que oferece contato com a fauna e flora locais. Crianças com até sete anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos não pagam a taxa de entrada.

Passeios próximos a João Pessoa: quanto custa?

Além das atrações na capital, há destinos próximos que valem a visita. Um deles é o litoral norte, onde estão as praias como Lucena e Baía da Traição, que oferecem paisagens paradisíacas. Passeios de um dia para essas localidades custam, em média, R$ 100 por pessoa, incluindo transporte.​

A Areia Vermelha também é outra atração que vale a pena uma visita. Ela tem uma formação de bancos de areia que emerge na maré baixa, formando piscinas naturais. O passeio de barco até o local custa cerca de R$ 60 por pessoa.

Qual o preço de uma viagem para a cidade?

O custo da viagem varia conforme o meio de transporte escolhido. Abaixo, uma análise detalhada considerando saídas de São Paulo:​

Avião

As passagens aéreas de São Paulo para João Pessoa têm preços que variam conforme a companhia aérea, a antecedência da compra e a época do ano. De acordo com o Skyscanner, o preço mais baixo encontrado recentemente foi de R$ 703, com a duração média do voo sendo de 3 horas e 13 minutos.

Ônibus

A viagem de ônibus entre São Paulo e João Pessoa é longa, com duração média de 2 dias e 16 horas, dependendo do itinerário e das paradas. Os preços das passagens variam conforme a empresa e o tipo de assento escolhido. Algumas empresas oferecem passagens na categoria Executivo a partir de R$ 848,76, com saída do Terminal Rodoviário do Tietê.

Carro

A distância entre São Paulo e João Pessoa é de aproximadamente 2.700 quilômetros. Considerando um veículo com consumo médio de 10 km por litro de gasolina, seriam necessários cerca de 270 litros para a viagem de ida. Com o preço médio da gasolina em R$ 5,00 por litro, o custo total de combustível seria em torno de R$ 1.350,00.

Por que você deve saber disso?

Planejar uma viagem para João Pessoa exige atenção aos custos e às opções de transporte disponíveis. Por isso, fazer um planejamento adequado e com antecedência, ajuda a reduzir o valor final da viagem e aumenta as chances de que o passeio corresponda às expectativas.