No Rio, empresas de turismo dão exemplos de como o setor pode se preparar para o Dia das Crianças

Parque Bondinho Pão de Açúcar tem atração inspirada nos dinossauros para o Dia das Crianças (Parque Bondinho Pão de Açúcar/Divulgação)
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 13h00.
Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 13h53.
No fim de semana do Dia das Crianças, empresas do Rio de Janeiro apostam em experiências lúdicas, educativas e cheias de diversão para celebrar a data. De dinossauros a axolotes, passando por praias e aquários, a cidade se transforma em um grande parque temático, oferecendo opções para toda a família.
Para o Mês das Crianças, o atrativo preparou uma expedição jurássica em parceria com a Terra dos Dinos. Até 26 de outubro, entre 10h e 16h, os visitantes podem embarcar em uma jornada educativa com dinossauros em tamanho real, brincadeiras e atividades interativas.
Os pequenos aventureiros passeiam por um percurso que estimula a curiosidade sobre o passado da Terra e reforça a importância da preservação ambiental, e também podem interagir com personagens do atrativo de Miguel Pereira, como o DinoFujão e o Baby Dino.
Em comemoração ao Dia das Crianças, a operadora de turismo receptivo do Grupo Iter tem passeios com 10% de desconto e gratuidade para crianças com até 11 anos de idade. A empresa reuniu uma série de sugestões de tours para quem deseja celebrar a data em alguns dos principais atrativos turísticos do Rio de Janeiro.
Uma das opções é um passeio pela maior floresta urbana do mundo. O tour Jardim Botânico + Floresta da Tijuca é marcado pela conexão com a natureza em meio à diversidade da flora brasileira e estrangeira.
Diversos quiosques da Orla Rio, todos localizados na Barra da Tijuca, preparam atrações para o final de semana do Dia das Crianças. O Burle Experience irá apresentar o Burle Day com atividades esportivas e aula de skimboard.
Já o K08 aposta em brincadeiras à beira-mar, apresentações de circo e um cardápio especial para os pequenos cariocas. O Bondai também terá ações temáticas, com DJs e uma programação para toda família com atividades recreativas durante todo o dia.
A programação completa pode ser encontrada no site da Orla Rio.
Nos dias 11, 12, 18 e 19 de outubro, o shopping recebe o evento gratuito “A Casa Mágica da Gabby”, inspirado no universo do filme.
A atração oferece oficinas interativas que estimulam a criatividade e a coordenação motora das crianças, com turmas a cada 20 minutos e capacidade para 16 participantes por sessão.
As atividades são gratuitas mediante resgate de ingresso pelo aplicativo Iguatemi One e incluem oficinas de cupcakes, montagem de casinhas e criação de orelhas personalizadas.
Para celebrar o Mês das Crianças, visitantes de 3 a 11 anos acompanhados de um adulto pagante na categoria “inteira” tem entrada gratuita no atrativo até o dia 15 de outubro.
Além disso, o espaço preparou uma programação especial para o fim de semana do Dia das Crianças, com sessões do Teatro de Fantoches e apresentações da Baleia Inflável.
Na programação fixa, o AquaRio tem atrações como o Grande Tanque Oceânico e o túnel subaquático, além do novo espaço imersivo Reino dos Axolotes.
O passeio ainda inclui o Museu de Cera, o Mar de Espelhos e o recém-inaugurado Globo Experience (GEX).
Até 15 de outubro, crianças de 3 a 11 anos pagam R$10 no ingresso do BioParque do Rio. Entre as novidades do atrativo, destaque para o Reino dos Axolotes, espaço temático inspirado nos canais de Xochimilco, no México – país de origem dos curiosos animais.
Além disso, no Dia das Crianças, o BioParque do Rio recebe a atração BioCards, em que os visitantes poderão conhecer projetos de conservação parceiros e colecionar cards de espécies que ajudam a preservar a biodiversidade.
Além disso, o atrativo terá funcionamento ampliado nos dias 13 e 14 de outubro.
O tradicional parquinho da orla do Leblon será reinaugurado no Dia das Crianças, a partir de 9h. O espaço foi totalmente revitalizado após sofrer com ressacas em junho por meio de uma força-tarefa liderada por marcas parceiras.
A reconstrução incluiu a restauração dos brinquedos, cercas e melhorias na segurança do espaço. A reabertura será celebrada com recreação dos Fabulosos e uma celebração gratuita no quiosque GeneaL.