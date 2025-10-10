No Rio, empresas de turismo dão exemplos de como o setor pode se preparar para o Dia das Crianças

No fim de semana do Dia das Crianças, empresas do Rio de Janeiro apostam em experiências lúdicas, educativas e cheias de diversão para celebrar a data. De dinossauros a axolotes, passando por praias e aquários, a cidade se transforma em um grande parque temático, oferecendo opções para toda a família.

Parque Bondinho Pão de Açúcar promove uma aventura jurássica nas alturas

Para o Mês das Crianças, o atrativo preparou uma expedição jurássica em parceria com a Terra dos Dinos. Até 26 de outubro, entre 10h e 16h, os visitantes podem embarcar em uma jornada educativa com dinossauros em tamanho real, brincadeiras e atividades interativas.

Os pequenos aventureiros passeiam por um percurso que estimula a curiosidade sobre o passado da Terra e reforça a importância da preservação ambiental, e também podem interagir com personagens do atrativo de Miguel Pereira, como o DinoFujão e o Baby Dino.

C2Rio Tours & Travel tem promoção e gratuidade para as crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, a operadora de turismo receptivo do Grupo Iter tem passeios com 10% de desconto e gratuidade para crianças com até 11 anos de idade. A empresa reuniu uma série de sugestões de tours para quem deseja celebrar a data em alguns dos principais atrativos turísticos do Rio de Janeiro.

Uma das opções é um passeio pela maior floresta urbana do mundo. O tour Jardim Botânico + Floresta da Tijuca é marcado pela conexão com a natureza em meio à diversidade da flora brasileira e estrangeira.

Orla Rio une o litoral carioca e atividades para os pequenos

Diversos quiosques da Orla Rio, todos localizados na Barra da Tijuca, preparam atrações para o final de semana do Dia das Crianças. O Burle Experience irá apresentar o Burle Day com atividades esportivas e aula de skimboard.

Já o K08 aposta em brincadeiras à beira-mar, apresentações de circo e um cardápio especial para os pequenos cariocas. O Bondai também terá ações temáticas, com DJs e uma programação para toda família com atividades recreativas durante todo o dia.

A programação completa pode ser encontrada no site da Orla Rio.

O RIOSUL também se prepara para a data

Nos dias 11, 12, 18 e 19 de outubro, o shopping recebe o evento gratuito “A Casa Mágica da Gabby”, inspirado no universo do filme.

A atração oferece oficinas interativas que estimulam a criatividade e a coordenação motora das crianças, com turmas a cada 20 minutos e capacidade para 16 participantes por sessão.

As atividades são gratuitas mediante resgate de ingresso pelo aplicativo Iguatemi One e incluem oficinas de cupcakes, montagem de casinhas e criação de orelhas personalizadas.

AquaRio tem entrada gratuita e atrações especiais

Para celebrar o Mês das Crianças, visitantes de 3 a 11 anos acompanhados de um adulto pagante na categoria “inteira” tem entrada gratuita no atrativo até o dia 15 de outubro.

Além disso, o espaço preparou uma programação especial para o fim de semana do Dia das Crianças, com sessões do Teatro de Fantoches e apresentações da Baleia Inflável.

Na programação fixa, o AquaRio tem atrações como o Grande Tanque Oceânico e o túnel subaquático, além do novo espaço imersivo Reino dos Axolotes.

O passeio ainda inclui o Museu de Cera, o Mar de Espelhos e o recém-inaugurado Globo Experience (GEX).

BioParque do Rio tem ingressos promocionais e novidades

Até 15 de outubro, crianças de 3 a 11 anos pagam R$10 no ingresso do BioParque do Rio. Entre as novidades do atrativo, destaque para o Reino dos Axolotes, espaço temático inspirado nos canais de Xochimilco, no México – país de origem dos curiosos animais.

Além disso, no Dia das Crianças, o BioParque do Rio recebe a atração BioCards, em que os visitantes poderão conhecer projetos de conservação parceiros e colecionar cards de espécies que ajudam a preservar a biodiversidade.

Além disso, o atrativo terá funcionamento ampliado nos dias 13 e 14 de outubro.

Baixo Bebê será reinaugurado no Leblon

O tradicional parquinho da orla do Leblon será reinaugurado no Dia das Crianças, a partir de 9h. O espaço foi totalmente revitalizado após sofrer com ressacas em junho por meio de uma força-tarefa liderada por marcas parceiras.

A reconstrução incluiu a restauração dos brinquedos, cercas e melhorias na segurança do espaço. A reabertura será celebrada com recreação dos Fabulosos e uma celebração gratuita no quiosque GeneaL.