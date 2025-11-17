Brasil projeta receber recorde de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025

O Brasil estabeleceu neste ano seu novo recorde de turistas internacionais no período de janeiro a outubro, com 7,6 milhões de visitantes, e projeta fechar o ano com a marca de 9 milhões, afirmou o diretor de Transporte Aéreo, Marítimo e Terrestre da Embratur, Philipe Karat.

Nos primeiros dez meses do ano, 7.686.549 turistas internacionais entraram no país, um número 42% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Diante dos novos dados, o Brasil espera fechar o ano com "cerca de 9 milhões" de turistas, segundo Karat.

Isso se deve, de acordo com ele, ao fato de que novembro e dezembro "são dois meses de sol e praia" que historicamente atraem muito o turismo proveniente da Europa.

Karat participou do fórum "Brasil em crescimento: conectividade aérea e turismo como impulsionadores do seu posicionamento global", organizado pela Agência EFE e pela Iberia em São Paulo.

Ele recordou que os primeiros recordes de turistas internacionais registrados no país foram devido a grandes eventos esportivos: em 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, e em 2016, com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Nesse último evento, a marca de janeiro a outubro foi de cerca de 5,4 milhões de turistas, razão pela qual o novo número próximo a 8 milhões não significa "um crescimento", mas sim "uma mudança de nível" em que o Brasil passou a competir "em nível global".

"Competimos com o Caribe e com a Ásia de uma forma muito mais técnica e mais comercial do que inspiracional", declarou.

Argentinos lideram

Somente no mês de outubro, o país recebeu 587.312 turistas internacionais, 15,4% acima do número registrado no mesmo mês de 2024.

Nos primeiros dez meses do ano, a Argentina manteve a dianteira na lista de países de origem de turistas para o Brasil, com cerca de 3 milhões de pessoas até outubro, 85,46% a mais em comparação com o ano anterior.

O segundo lugar ficou com o Chile, com 661.850 entradas de janeiro a outubro, o que representa um crescimento de 27,68%.

A seguir aparecem turistas de Estados Unidos (614.348 chegadas, crescimento de 7,34%), Uruguai (453.633 turistas, 37,2%) e Paraguai (421.886 turistas, 14,2%).