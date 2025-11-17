Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Brasil projeta receber recorde de 9 milhões de turistas estrangeiros em 2025

Até outubro, 7,6 milhões entraram no país; argentinos lideram a lista

Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo (Rovena Rosa/Agência Brasil)

EFE
EFE

Agência de Notícias

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 09h58.

Última atualização em 17 de novembro de 2025 às 09h59.

O Brasil estabeleceu neste ano seu novo recorde de turistas internacionais no período de janeiro a outubro, com 7,6 milhões de visitantes, e projeta fechar o ano com a marca de 9 milhões, afirmou o diretor de Transporte Aéreo, Marítimo e Terrestre da Embratur, Philipe Karat.

Nos primeiros dez meses do ano, 7.686.549 turistas internacionais entraram no país, um número 42% maior em relação ao mesmo período do ano passado.

Diante dos novos dados, o Brasil espera fechar o ano com "cerca de 9 milhões" de turistas, segundo Karat.

Isso se deve, de acordo com ele, ao fato de que novembro e dezembro "são dois meses de sol e praia" que historicamente atraem muito o turismo proveniente da Europa.

Karat participou do fórum "Brasil em crescimento: conectividade aérea e turismo como impulsionadores do seu posicionamento global", organizado pela Agência EFE e pela Iberia em São Paulo.

Ele recordou que os primeiros recordes de turistas internacionais registrados no país foram devido a grandes eventos esportivos: em 2014, quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, e em 2016, com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Nesse último evento, a marca de janeiro a outubro foi de cerca de 5,4 milhões de turistas, razão pela qual o novo número próximo a 8 milhões não significa "um crescimento", mas sim "uma mudança de nível" em que o Brasil passou a competir "em nível global".

"Competimos com o Caribe e com a Ásia de uma forma muito mais técnica e mais comercial do que inspiracional", declarou.

Argentinos lideram

Somente no mês de outubro, o país recebeu 587.312 turistas internacionais, 15,4% acima do número registrado no mesmo mês de 2024.

Nos primeiros dez meses do ano, a Argentina manteve a dianteira na lista de países de origem de turistas para o Brasil, com cerca de 3 milhões de pessoas até outubro, 85,46% a mais em comparação com o ano anterior.

O segundo lugar ficou com o Chile, com 661.850 entradas de janeiro a outubro, o que representa um crescimento de 27,68%.

A seguir aparecem turistas de Estados Unidos (614.348 chegadas, crescimento de 7,34%), Uruguai (453.633 turistas, 37,2%) e Paraguai (421.886 turistas, 14,2%).

Acompanhe tudo sobre:TurismoArgentina

Mais de Brasil

Guia turístico lista cenários usados em produções brasileiras da Netflix

Enem 2026 pode ser aplicado em países do Mercosul, diz ministro

Enem: gabarito do 2º dia será divulgado até 1º de dezembro

Dez suspeitos são presos em operação contra falsificação de bebidas

Mais na Exame

Brasil

Guia turístico lista cenários usados em produções brasileiras da Netflix

Inteligência Artificial

Sanções dos EUA impulsionam Cambricon e levam fortuna do fundador a US$ 22,5 bi

Economia

Iberia inaugura em janeiro voo direto entre Fortaleza e Madri

Future of Money

Pix, Embedded Finance: como eles estão transformando as finanças?