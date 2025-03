Netinho, cantor do hit 'Milla', revela diagnóstico de câncer

O cantor Netinho, conhecido pelo hit de axé 'Milla', compartilhou com seus fãs e o público em geral a notícia de que foi diagnosticado com câncer no sistema linfático. Aos 58 anos, o artista já iniciou o tratamento contra a doença em Salvador, Bahia.

Ele estava hospitalizado desde o dia 26 de fevereiro, após relatar dores nas pernas e nas costas que o levaram a buscar atendimento médico. A situação de saúde do cantor o forçou a suspender sua agenda de apresentações durante o Carnaval.

Após receber alta hospitalar na última sexta-feira, 21, Netinho dará continuidade ao tratamento com o suporte de uma equipe médica especializada.

Histórico de saúde

Em 2013, Netinho enfrentou outro susto em sua saúde quando foram detectados pequenos tumores benignos no fígado. Na época, a biópsia descartou a presença de câncer.

A revelação do novo diagnóstico de Netinho ocorre em um momento em que outras personalidades também compartilham suas batalhas contra o câncer, como Fabiana Justus, que recentemente anunciou a remissão da doença, e a cantora Preta Gil.