Palestra do fracasso: ele criou evento em que CEOs revelam o que deu errado

Em Recife, o escritório de coworking Hub Plural convida empresários para falar sobre o que não deu certo — e assim, normalizar o erro

Alfredo Carneiro Júnior, fundador da Hub Plural: “Não organizamos palestras, e sim construímos redes” (Leandro Fonseca /Exame)

Laura Pancini
Laura Pancini

Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06h00.

O Hub Plural surgiu em 2013, quando o termo “empreendedorismo” ainda causava estranhamento.

Hoje, é a maior rede de coworking e escritórios flexíveis do Nordeste, com unidades em cinco cidades e circulação média de aproximadamente 4.000 pessoas. Só em 2024, o faturamento chegou a 11,8 milhões de reais — uma alta de 76% em relação ao ano anterior.

Por trás dos números está uma estratégia com base no que a empresa chama de “hospitalidade empresarial”: ambientes pensados para o bem-estar e, principalmente, comunidade.

Empreender é solitário. Queríamos construir um lugar onde fosse possível trocar sem formalidades”, diz Alfredo Carneiro Júnior, fundador do Hub. Hoje, a rede abriga mais de 1.000 empresas registradas, como iFood, Nestlé e Vtex.

Noites do erro

Para isso, o Hub Plural criou uma série de encontros mensais. O mais conhecido é a “Fuck Up Nights”, em que empresários bem-sucedidos compartilham histórias de fracasso. O objetivo é normalizar o erro.

Em vez de escutar alguém glamourizando a própria jornada, escutamos quem topou falar sobre o que não deu certo”, afirma Carneiro.

Outro evento é o “Chegando Lá”, que dá voz a quem está na travessia — empreendedores em fase de crescimento, como contratação dos primeiros funcionários ou lançamento de um novo produto.

“Esses são os desafios mais comuns do Brasil real”, diz o fundador. Ao transformar essas trocas em parte da rotina, o Hub Plural reposicionou a própria relação com seus clientes.

“Não somos só prestadores de serviço, somos parceiros de jornada”, diz Carneiro. O que fica é um ecossistema onde a colaboração também tem lugar fixo.

