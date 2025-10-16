Investidor de startups com portfólio de R$ 2 bi, BR Angels abre sede em Recife

O BR Angels, um dos maiores ecossistemas de inovação e investimento em startups no Brasil, acaba de anunciar sua expansão para o Nordeste.

Com um portfólio que já conta com mais de 35 startups e de R$ 70 milhões em aportes, o grupo escolheu Recife como o ponto de partida para fortalecer sua presença na região.

A nova sede estará localizada no Hub Plural, um dos maiores centros de coworking do Nordeste, e busca oferecer mais proximidade e apoio para as startups locais, além de expandir as oportunidades de mentorias e funding.

O anúncio é feito durante o Rec'n'Play, evento de inovação que está sendo realizado em Recife ao longo desta semana.

A decisão de abrir uma regional no Nordeste reflete o crescimento contínuo do mercado de startups na região. Dados recentes mostram que o Nordeste já é responsável por mais de 23% das startups brasileiras, ficando atrás apenas do Sudeste.

A localização no Hub Plural, em pleno coração de Recife, garante ao BR Angels uma infraestrutura moderna e uma rede de empresas locais, além da parceria com o CESAR, um dos principais centros de inovação do Brasil, que se junta à iniciativa para ajudar na avaliação técnica das startups e no fomento à troca de conteúdos sobre inovação.

Expansão regional

Com um objetivo claro de impulsionar as startups do Nordeste, o BR Angels escolheu o Hub Plural para abrigar sua nova sede.

O espaço, que já é um ponto de encontro para empresas e profissionais de inovação da região, oferece uma combinação de coworking e “hospitalidade empresarial”, conceito que visa adaptar a estrutura de trabalho às necessidades dos empreendedores locais.

“O Hub Plural representa muito mais do que apenas o local onde o BR Angels vai operar no Nordeste. Ele simboliza o fortalecimento da região como um polo de inovação e desenvolvimento econômico. Aqui, a ideia é criar um ecossistema onde ideias e talentos possam se conectar com o capital necessário para transformar negócios em grandes empreendimentos”, afirma Alfredo Carneiro Júnior, fundador e CEO do Hub Plural.

Em 2025, o Hub Plural foi uma das 470 empresas selecionadas para o ranking EXAME Negócios em Expansão, a maior premiação do empreendedorismo do Brasil.

Em 2024, o Hub Plural faturou 11,8 milhões de reais, alta anual de 76%. A expansão coincidiu com a chegada da Rio Ave, uma das maiores construtoras do Nordeste, como sócia. A parceria acelerou a expansão geográfica: hoje, o Hub Plural tem espaços em Caruaru e Petrolina, em Pernambuco, e em Fortaleza.

Entre os clientes estão grandes empresas com operação no Nordeste, como a consultoria global Accenture e a plataforma de delivery iFood.

A parceria com o Hub Plural se soma à colaboração com o CESAR, que, desde 2021, auxilia o BR Angels nas análises técnicas das startups. Com mais de 2.000 empresas cadastradas em sua plataforma, o CESAR se tornou um parceiro estratégico para a organização.

“Estamos entusiasmados com a ampliação dessa parceria no Nordeste, onde o ecossistema de inovação tem se mostrado cada vez mais robusto e promissor”, comenta Orlando Cintra, fundador e CEO do BR Angels.

A escolha por Recife

A expansão do BR Angels para a região não se limita à abertura de uma nova sede. O grupo já tem como meta alcançar 100 novos membros no Nordeste nos próximos dois anos, com o foco em aumentar a diversidade e qualidade do ecossistema de startups.

A ideia é que esses novos membros contribuam não apenas com capital, mas com conhecimento estratégico, por meio de mentorias que fazem parte do modelo de “smart money” do BR Angels, que combina investimentos financeiros com apoio de alto nível.

A escolha de Recife como sede não é por acaso. A cidade já tem se consolidado como um dos principais polos de inovação do Nordeste, e o BR Angels planeja se beneficiar dessa expansão.

A expectativa é que as startups da região tenham acesso mais rápido e eficaz ao apoio necessário para seu crescimento, incluindo mentorias específicas em áreas como vendas, tecnologia, compliance e expansão.

O impacto do BR Angels

O BR Angels tem se destacado no cenário brasileiro de venture capital por seu modelo de investimento que vai além do aporte financeiro.

Ao reunir executivos de grandes empresas para oferecer mentoria e suporte estratégico, o grupo tem ampliado suas operações e colhido resultados.

Em 2025, por exemplo, o grupo lançou um batch de R$ 5 milhões focado no agronegócio, um setor estratégico para o Brasil, com potencial de crescimento e inovação.

Cintra destaca a importância de se manter resiliente, especialmente em tempos econômicos desafiadores. “Apesar da alta das taxas de juros e do cenário mais seletivo, continuamos confiantes no potencial das novas empresas. O nosso diferencial é oferecer um suporte completo, com conhecimento e networking, para reduzir riscos e maximizar os resultados”, afirma.

O BR Angels também tem investido de forma contínua no desenvolvimento de suas startups.

Até o momento, o grupo realizou quatro saídas (exits), com destaque para a aquisição da Chiligum pela americana VidMob e a expansão da Motorista PX, uma plataforma para caminhoneiros. Essas saídas comprovam a efetividade do modelo de smart money, que visa o crescimento sustentável das empresas no longo prazo.

O plano de expansão do BR Angels no Nordeste é apenas uma parte do esforço mais amplo do grupo para conectar diferentes regiões do Brasil com o capital e o conhecimento necessários para fomentar a inovação.

O modelo que está sendo implementado tem o objetivo de não só trazer mais investimentos, mas também aumentar a visibilidade das startups locais no cenário nacional e internacional.

“Estamos criando um ambiente onde os encontros certos acontecem”, Carneiro Júnior, do Hub Plural. “O futuro da inovação no Brasil passa por aqui, e estamos animados com o que podemos construir juntos.”

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.