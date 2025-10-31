Os setores mais promissores para empreender em 2025, e como aproveitar as oportunidades

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul. O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição. A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável. Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui. Veja os setores com maior potencial e entenda como uma formação em gestão abre caminho para quem deseja aproveitar essas oportunidades. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 05h06.
Empreender em 2025 significa entrar em um ambiente onde o volume de pessoas envolvidas com negócios atinge níveis recordes. De acordo com o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil 2024/2025, a taxa de empreendedorismo no país alcançou 33,4% da população adulta, o que representa cerca de 47 milhões de brasileiros envolvidos em algum tipo de negócio próprio
Esse quadro aponta tanto o interesse crescente em empreender como também a necessidade de maior preparo para transformar essas iniciativas em negócios sustentáveis. Empreender em 2025 não será apenas abrir uma empresa — será lidar com complexidade, inovação e mudança rápida.
Ao pensar em empreender em 2025, os dados mostram que alguns segmentos oferecem vantagem competitiva por várias razões: demanda crescente, barreiras de entrada reduzidas e possibilidade de diferenciação. Entre eles destacam-se:
Mercado pet, bem-estar e serviços personalizados;
Mercado digital e tecnologia aplicada;
Comércio eletrônico, microempreendimentos e serviços online.
Esses são apenas exemplos, mas ajudam a ilustrar que quem vai empreender em 2025 precisa alinhar ideia de negócio com setor que reúna potencial de escala, aderência às novas demandas e capacidade de adaptação.
Quando o objetivo é empreender em 2025, a formação prepara o terreno para que o negócio não seja apenas iniciado — ele tenha base para crescer. O curso de administração fornece ferramentas essenciais: análise de mercado, finanças, planejamento estratégico e operação eficiente.
Quem empreende em 2025 enfrenta desafios como digitalização acelerada, concorrência global e necessidade de inovação constante — e essas competências fazem parte da estrutura de um curso de gestão.
Além disso, a visão sistêmica que o curso oferece ajuda a conectar diferentes áreas do negócio e implementar processos, algo que muitos empreendedores iniciantes relatam como dificuldade.
Esses números mostram que quem pretende empreender em 2025 deve olhar não apenas para o que está acontecendo hoje, mas para o que está sendo construído como tendência.
Para quem quer empreender em 2025, a estratégia pode seguir três grandes passos:
Escolher setor com aderência às tendências — como os mencionados acima.
Investir em formação que permita gestão sólida — o curso de gestão oferece esse alicerce.
Transformar competência em execução eficaz, ou seja, aplicar o que se aprendeu para estruturar o negócio e torná-lo escalável.
A formação em gestão mostra seu valor ao permitir que o empreendedor analise riscos, calcule investimentos, entenda fluxo de caixa e implemente tecnologia — fatores que determinam se o empreendimento de 2025 vai prosperar ou apenas existir.
Empreender em 2025 não é igual a emprender há cinco ou dez anos. Algumas mudanças significativas incluem:
A necessidade de presença digital desde o lançamento;
A importância de dados para tomar decisões rápidas;
A busca por modelos de negócio escaláveis;
A demanda por experiências personalizadas para o cliente;
A tendência de atuação em nichos específicos com alta especialização.
A formação em gestão prepara para cada um desses requisitos — não apenas com teoria, mas com visão de negócio, metodologia e capacidade de adaptação.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
