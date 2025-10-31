Os setores mais promissores para empreender em 2025, e como aproveitar as oportunidades

Empreender em 2025 significa entrar em um ambiente onde o volume de pessoas envolvidas com negócios atinge níveis recordes. De acordo com o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Brasil 2024/2025, a taxa de empreendedorismo no país alcançou 33,4% da população adulta, o que representa cerca de 47 milhões de brasileiros envolvidos em algum tipo de negócio próprio

Esse quadro aponta tanto o interesse crescente em empreender como também a necessidade de maior preparo para transformar essas iniciativas em negócios sustentáveis. Empreender em 2025 não será apenas abrir uma empresa — será lidar com complexidade, inovação e mudança rápida.

Ao pensar em empreender em 2025, os dados mostram que alguns segmentos oferecem vantagem competitiva por várias razões: demanda crescente, barreiras de entrada reduzidas e possibilidade de diferenciação. Entre eles destacam-se:

Mercado pet, bem-estar e serviços personalizados;

Mercado digital e tecnologia aplicada ;

Comércio eletrônico, microempreendimentos e serviços online.

Esses são apenas exemplos, mas ajudam a ilustrar que quem vai empreender em 2025 precisa alinhar ideia de negócio com setor que reúna potencial de escala, aderência às novas demandas e capacidade de adaptação.

Quando o objetivo é empreender em 2025, a formação prepara o terreno para que o negócio não seja apenas iniciado — ele tenha base para crescer. O curso de administração fornece ferramentas essenciais: análise de mercado, finanças, planejamento estratégico e operação eficiente.

Quem empreende em 2025 enfrenta desafios como digitalização acelerada, concorrência global e necessidade de inovação constante — e essas competências fazem parte da estrutura de um curso de gestão.

Além disso, a visão sistêmica que o curso oferece ajuda a conectar diferentes áreas do negócio e implementar processos, algo que muitos empreendedores iniciantes relatam como dificuldade.

Esses números mostram que quem pretende empreender em 2025 deve olhar não apenas para o que está acontecendo hoje, mas para o que está sendo construído como tendência.

Para quem quer empreender em 2025, a estratégia pode seguir três grandes passos:

Escolher setor com aderência às tendências — como os mencionados acima. Investir em formação que permita gestão sólida — o curso de gestão oferece esse alicerce. Transformar competência em execução eficaz, ou seja, aplicar o que se aprendeu para estruturar o negócio e torná-lo escalável.

A formação em gestão mostra seu valor ao permitir que o empreendedor analise riscos, calcule investimentos, entenda fluxo de caixa e implemente tecnologia — fatores que determinam se o empreendimento de 2025 vai prosperar ou apenas existir.

Empreender em 2025 não é igual a emprender há cinco ou dez anos. Algumas mudanças significativas incluem:

A necessidade de presença digital desde o lançamento;

A importância de dados para tomar decisões rápidas;

A busca por modelos de negócio escaláveis;

A demanda por experiências personalizadas para o cliente;

A tendência de atuação em nichos específicos com alta especialização.

A formação em gestão prepara para cada um desses requisitos — não apenas com teoria, mas com visão de negócio, metodologia e capacidade de adaptação.

Conheça a mais nova Graduação em Adm de SP

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.