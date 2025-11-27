Revista Exame

Na Cesar School, quem entra aluno volta como mentor

O centro de formação ensina e prepara empreendedores que querem fazer parte do ecossistema

Arthur Frota, mentor na Cesar School: centro de formação convida ex-alunos para inspirar a nova geração (Cesar School/Divulgação)

Laura Pancini
Repórter

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 06h00.

Arthur Frota fundou a Tallos em Fortaleza, cresceu com o boom do atendimento digital e vendeu a startup para a RD Station/Totvs em 2017.

Com um exit de nove dígitos, poderia ter encerrado ali sua jornada. Mas escolheu outro caminho: o de voltar ao começo.

Frota hoje atua como mentor na Cesar School, centro de formação em tecnologia do Porto Digital, para ajudar quem está dando os primeiros passos.

A atuação de Frota resume o espírito da escola: formar líderes e, depois, trazê-los de volta para compartilhar o que aprenderam.

O que é a CESAR?

Fundada com foco no Norte e no Nordeste, a Cesar School se tornou referência em educação empreendedora ao criar um ecossistema de apoio entre alunos e ex-alunos.

No campus, não há só aulas, mas conexões com o mercado, mentoria prática e uma cultura explícita de retribuição.

“A mentalidade que se forma aqui é a de quem entende que inovação não é uma jornada solo”, afirma Eduardo Peixoto, presidente da instituição.

Frota é só um dos nomes que voltaram. Outros ex-alunos também se tornaram investidores, consultores ou criadores de novas startups — todos ligados, de alguma forma, ao mesmo ciclo: aprender, crescer e retribuir.

