O novo papel (mais responsável) das empresas

Por muito tempo, economistas, investidores e executivos incorporaram a ideia de que a única finalidade de uma empresa é gerar o máximo de valor e lucro para seus controladores. É um conceito simples e poderoso, que esteve por trás do sucesso financeiro de muitos negócios durante décadas. Nos últimos anos, porém, tem ganhado força uma nova concepção.

As grandes empresas percebem mais claramente — e a pandemia ressaltou isso — que não será possível prosperar no século 21 levando em conta apenas os interesses de seus acionistas. É preciso também considerar os impactos das atividades no meio ambiente, nos funcionários, em fornecedores e em toda a comunidade de pessoas envolvidas direta e indiretamente. É o chamado capitalismo de stakeholders, ou capitalismo das partes interessadas.

Não se trata aqui de fazer o “bem” somente por motivos de imagem, mas de uma questão de crescimento e sobrevivência dos negócios. Consumidores, hoje mais conscientes, dão preferência a produtos mais saudáveis e sustentáveis. E valorizam uma empresa engajada em projetos sociais e que adote boas práticas de gestão e uma maior igualdade de gênero e cor. As empresas também ganham eficiência ao desenvolver uma operação mais limpa, que evite desperdícios e lhes permita economizar.

Companhias de capital aberto com metas de sustentabilidade são capazes ainda de atrair investidores e manter suas ações valorizadas, como mostra uma das reportagens desta edição. Nos últimos seis anos, o volume de ativos aplicados em fundos com estratégias de sustentabilidade dobrou para mais de 30,7 trilhões de dólares, quase um terço do total no mundo, de acordo com a consultoria McKinsey.

Nesta edição de EXAME CEO — a segunda feita em parceria com a Salesforce, líder global em CRM —, mostramos as iniciativas que apontam para uma nova economia mais sustentável e justa. É, de fato, um novo momento para o capitalismo.