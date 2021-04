Na pandemia, Patrícia Bonaldi traz as novidades da marca PatBo

A festas, mesmo, ninguém tem ido (ou não deveria ir) nesta pandemia. Um caminho para Patricia Bonaldi, fundadora da grife PatBo, foi lançar uma linha de pijamas. “Mas não qualquer pijama. É uma roupa com a nossa cara, com bons tecidos, que dá para usar na rua”, conta Bonaldi. De seu lar, na mineira Uberlândia, a estilista dirige as dez lojas da marca e a operação nos Estados Unidos, que já responde por 30% de seu faturamento.

Na cidade, ela mantém uma escola de capacitação para bordadeiras. Já passaram por lá cerca de 400 mulheres. “Formo mão de obra para mim e para meus concorrentes”, diz. Bonaldi prepara para maio a abertura de seu novo QG, que vai reunir loja conceito, showroom e escritório, na Rua Haddock Lobo, em São Paulo. Até lá, o dia a dia continua em casa mesmo.

