Banco dia e noite

Na contramão da era do Pix e das moedas e bancos digitais, a TecBan, dona do Banco24Horas, tem ampliado sua presença física no Brasil. A rede de caixas eletrônicos já conta com 24.000 dispositivos, distribuídos em cerca de 17.500 estabelecimentos, superando as 16.573 agências bancárias registradas no país até dezembro do ano passado, segundo o Banco Central.

“O Brasil é um país de múltiplas realidades, e um dos pilares da nossa atuação é a inclusão financeira, com 60% das máquinas de autoatendimento localizadas nas periferias das grandes cidades”, diz Tiago Aguiar, superintendente executivo de produtos, novos negócios e marketing da TecBan. A empresa, que tem como principais acionistas os bancos Itaú Unibanco, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, segue com a missão de ampliar o acesso a serviços financeiros em todo o território nacional.

Em 2024, a TecBan processou 1,35 bilhão de transações e movimentou cerca de 285 bilhões de reais, além de expandir sua oferta para mais de 90 serviços, como parcelamento do IPVA e recarga de celular. Com mais de 40 anos de atuação, a empresa passa por uma reestruturação e modernização para simplificar seu portfólio, fortalecer as marcas e se adaptar às demandas de um cenário financeiro em evolução. Acompanhe a entrevista.

Como a TecBan tem ampliado o acesso a serviços financeiros no Brasil e quais são os pilares da atuação?

A TecBan está presente em mais de 1.500 cidades do Brasil, com o Banco24Horas como seu principal produto. Entre 30 milhões e 35 milhões de pessoas utilizam as máquinas de autoatendimento mensalmente para saques, consultas, pagamentos, empréstimos e outros novos serviços, como aquisição de vale-presente. Também lançamos o Banco24Horas compacto, chamado de Atmo, que permite transações diretamente no comércio, ampliando o acesso a soluções financeiras. A instalação de um equipamento aumenta em média 40% o fluxo no estabelecimento. Com destaque para recargas de celular em locais com internet instável, a plataforma ainda contribui para a inclusão digital. Hoje, qualquer instituição financeira pode utilizar os serviços da TecBan, que tem como um de seus principais pilares a inclusão financeira. Nosso objetivo é assegurar o acesso aos serviços bancários, especialmente em regiões onde o Banco24Horas é a única opção disponível para a população.

O que motivou a reestruturação da empresa?

O funcionamento do Banco24Horas requer uma infraestrutura robusta. Contamos com 20 centros de distribuição e uma logística eficiente. Para atender à operação, a TecBan criou ao longo dos anos diversas empresas. Uma delas, por exemplo, atua em telecomunicações, oferecendo chips 4G e 5G e rede Wi-Fi, com serviços semelhantes aos de operadoras como Claro e Vivo. Outra é responsável pelo transporte de valores, operando os carros-fortes que circulam pelo país. Há também uma especializada em manutenção e infraestrutura para a instalação de ATMs, que podem pesar até 1,5 tonelada. A diversificação de serviços e a criação de submarcas foram passos naturais, e marcaram sua trajetória na última década. No ano passado, contudo, a empresa passou por uma profunda reestruturação.

E o que mudou ou vai mudar?

Desde 2024, a TecBan decidiu simplificar suas operações para facilitar a gestão e ganhar força, consolidando produtos e marcas sob uma única identidade. Eliminou marcas secundárias, que estavam associadas a áreas específicas, e revisou seu portfólio, reduzindo de 40 para 19 produtos. O objetivo foi focar as áreas mais estratégicas e rentáveis. A unificação trouxe mais eficiência na gestão de redes sociais e comunicação interna. A marca TecBan está sendo reavaliada, com foco na modernização visual e no alinhamento com os objetivos futuros, destacando a inovação tecnológica e os valores de inclusão financeira, além de outros princípios essenciais. Com a chegada do novo CEO, em fevereiro do ano passado, a empresa passou a consolidar todas as áreas sob uma única gestão. A marca agora integra minha superintendência, juntamente com atendimento e experiência do cliente. Hoje, meu papel é integrar esses elementos ao produto, sempre alinhando e fortalecendo a visão da empresa.

A marca Banco24Horas é muito forte. Como o marketing lida com essa dualidade entre ela e a marca TecBan?

Estamos simplificando a comunicação, com a TecBan como principal marca para instituições financeiras e o Banco24Horas para consumidores e varejo. Embora a visibilidade do Banco24Horas venha dos caixas eletrônicos, muitos desconhecem nosso propósito de inclusão e autonomia. Expandimos nossa atuação para áreas como educação financeira, economia local e cultura, com campanhas como a websérie Saca Esse Rolê, em parceria com a atriz Erika Januza. O desafio está em equilibrar ações para dois públicos distintos, já que a TecBan é B2B. Ajustamos o orçamento para equilibrar investimentos e, diante da digitalização e da queda no uso de dinheiro, reforçamos nossa presença física para estarmos mais próximos das pessoas. Também atuamos com cooperativas e novas instituições financeiras, promovendo autoatendimento e gerenciando redes compartilhadas para clientes de outros bancos. Com mais de 40 anos de história, buscamos fortalecer a marca TecBan no B2B e ampliar os pontos de contato. Já o Banco24Horas quer se posicionar além dos saques, oferecendo novos serviços. A estratégia de marketing, com influenciadores regionais e presença em eventos culturais, aproxima a marca do público, inclusive os mais jovens. As ações visam conectar, educar e esclarecer. TecBan e Banco24Horas cresceram rapidamente no TikTok. Estamos focados em duas frentes: comunicação e desenvolvimento de novos produtos, com ideias em andamento.

Quais são os planos para 2025?

Preparar a empresa para o futuro com uma transformação rápida e abrangente, incluindo cultura organizacional e planejamento estratégico. Estamos trabalhando na consolidação do mercado, ampliando a terceirização do autoatendimento para instituições financeiras, como na parceria com o Banrisul, que transferirá 50% de sua rede para nós. Já operamos mais de 5.000 máquinas para clientes como Crefisa e grandes bancos. A gestão de serviços está se expandindo, alinhada a inovações como Drex e open finance. Criamos uma plataforma que atende diversos clientes e reforçamos a marca para refletir essa evolução. Já definimos nova identidade, tagline e propósito, que serão divulgados em breve. Nosso objetivo é traduzir a inovação na linguagem, cores e identidade visual, tornando essas mudanças acessíveis a todos.