Febraban anuncia débito automático via Pix para 2025; veja mais novidades para o Open Finance

O Open Finance completa quatro anos de operação no Brasil. No último ano, o número de consentimentos foi de 43 milhões em janeiro de 2024 para 62 milhões em janeiro de 2025, o que representa um crescimento foi de 44% no período.

Segundo informações da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as instituições financeiras associadas já investiram mais de R$ 2 bilhões no projeto.

A adesão ao programa no Brasil cresceu rapidamente. Hoje, o país tem o maior sistema do mundo em volume de dados e chamadas.

De acordo com Carolina Sansão, diretora-adjunta de Inovação, Tecnologia e Cibersegurança da Febraban, o quinto ano de Open Finance será marcado por algumas novidades. Entre elas, está o Pix Automático. Similar ao débito automático, com eles os clientes podem autorizar débitos automáticos recorrentes para pagamentos de contas.

A Febraban anuncia também a jornada sem redirecionamento, que permite que clientes autorizem débitos em suas contas até um valor pré-determinado sem precisar autenticar cada transação diretamente no banco. O modelo facilita pagamentos recorrentes, como assinaturas ou pedidos frequentes de delivery.

Outra novidade é a portabilidade de crédito, que, inicialmente, será aplicada a operações de crédito pessoal sem garantia. Com dados compartilhados via Open Finance, instituições financeiras poderão oferecer alternativas mais rápidas e digitais para transferir dívidas entre bancos. O modelo tradicional de portabilidade seguirá disponível, mas a nova opção amplia as possibilidades para os clientes, tornando o processo mais eficiente e transparente.

Em 2025, o open finance passará a operar sob um novo modelo de governança, com uma associação criada em dezembro de 2024 para gerenciar o ecossistema. A transição será liderada por Ana Carla Abrão, recém-eleita diretora-presidente, e deve tornar o sistema mais eficiente. As instituições financeiras, especialmente os bancos associados à Febraban, seguirão apoiando a implementação e operação dessa infraestrutura dentro do Sistema Financeiro Nacional.

O que é o Open Finance

O Open Finance é um sistema que permite o compartilhamento de dados financeiros entre instituições de forma padronizada e segura. Regulamentado pelo Banco Central, ele funciona por meio de APIs (interfaces de programação), que conectam bancos e fintechs mediante autorização do cliente. As informações só podem ser utilizadas para a finalidade específica autorizada e dentro de um prazo determinado.

A troca de dados permite que instituições financeiras ofereçam produtos e serviços personalizados com melhores condições. Entre as soluções mais comuns estão agregadores financeiros, que reúnem informações de diferentes contas bancárias em um único lugar, iniciadores de pagamentos, que facilitam transferências sem precisar acessar o aplicativo do banco, e plataformas que oferecem melhores propostas de crédito, além de serviços como cashback e redução de tarifas.