Open Finance lança novos serviços de pagamento e mira em IA

O Brasil possui o maior sistema de Open Finance do mundo e que agora tem mais serviços para utilização. Para conversar sobre esse tema, João Pedro Malar recebe Flávio Querci, líder de Open Finance da TecBan, no podcast do Future of Money da EXAME.

O especialista detalha os avanços do sistema com mais tecnologia e inovação nos meios de crédito e de pagamento, além dos próximos passos via inteligência artificial (IA).

Flávio Querci também explica como o Open Finance tem facilitado o negócio de instituições financeiras, principalmente das fintechs, e a vida do principal beneficiário, o consumidor, que já conta com novos serviços. Assista:

