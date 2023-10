Do caixa eletrônico ao Drex: dona do Banco24Horas fala sobre digitalização no mercado

Como tem sido a evolução do mercado conforme a digitalização avança no Brasil? Esse é o tema do novo episódio do podcast do Future of Money, que recebeu Tiago Aguiar, superintendente de novas plataformas da TecBan. Em sua participação, o executivo da empresa dona do Banco24Horas explicou como a empresa tem investido e trabalhado a inovação em suas operações.

Indo muito além dos caixas eletrônicos que lhe deram fama, a TecBan vem investindo na tecnologia blockchain, a mesma por trás do Drex, a versão digital do real. Exatamente por isso, a companhia faz parte atualmente dos testes com a versão piloto da moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês).

Na visão de Aguiar, "estamos no olhando apenas a ponta do iceberg. Ainda tem muita conjectura, a gente ainda está supondo muita coisa, muitas hipóteses. Mas tem algumas coisas que ficam um pouquinho mais claras" conforme os testes iniciados pelo Banco Central continuam.

