É possível inovar na área de cartões? Como empresas estão se adaptando ao Pix e Drex

O futuro dos pagamentos está mudando mais rápido do que nunca. O Pix por aproximação e o Drex estão revolucionando a forma como fazemos transações e colocando em xeque o papel dos cartões físicos. Com a ascensão das carteiras digitais e o avanço da automação no varejo, será que estamos prestes a dar adeus aos cartões tradicionais?

Para entender como as empresas estão se preparando para essa revolução, trouxemos Giuliana Cestaro, diretora de produtos na Fiserv Brasil para compartilhar insights sobre as tendências que estão moldando o mercado, o impacto do Drex, e como a inovação nos meios de pagamento está criando novas oportunidades para consumidores e negócios. Assista ao vídeo completo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

