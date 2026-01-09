'Zootopia' e 'Capitão América': os filmes que fizeram sucesso em 2016

O ano de 2016 marcou lançamentos importantes no cinema, permanecendo na memória do público mesmo após uma década. Filmes de ação, drama, animação e comédia fizeram sucesso nas telonas e conquistaram grande repercussão.

Entre os destaques estão Até o Último Homem, Capitão América: Guerra Civil, Deadpool e Your Name, obras que atraíram fãs em todo o mundo.

Aquele foi um ano em que tanto produções hollywoodianas quanto animações internacionais ganharam reconhecimento.

Confira alguns dos filmes mais memoráveis que completam 10 anos em 2026:

Os 10 principais filmes que marcaram 2016

Até o Último Homem (Hacksaw Ridge)

Dirigido por Mel Gibson, este drama de guerra biográfico conta a história de Desmond Doss, médico do exército americano que se recusou a portar armas durante a Segunda Guerra Mundial. Trabalhando na ala médica, Doss salvou mais de 75 soldados.

Your Name (Kimi no Na wa)

A animação japonesa de Makoto Shinkai mistura fantasia e romance em uma história sobre Mitsuha e Taki, dois jovens que misteriosamente trocam de corpo e tentam compreender o vínculo que os une. Com 1h50min de duração, foi considerado uma das animações mais marcantes da década.

Estrelas Além do Tempo (Hidden Figures)

O drama dirigido por Theodore Melfi retrata a vida de três mulheres negras que trabalharam na NASA durante a corrida espacial da Guerra Fria. Enfrentando barreiras raciais, elas desempenharam papéis essenciais em missões históricas.

Capitão América: Guerra Civil (Captain America: Civil War)

Dirigido pelos irmãos Anthony e Joe Russo, o filme da Marvel reuniu os Vingadores em conflito, dividindo a equipe em duas facções devido a uma nova política pública.

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho (Zootopia)

A animação da Disney dirigida por Byron Howard, Rich Moore e Jared Bush combina comédia, aventura e mensagens sociais.

A história acompanha Judy Hopps, uma coelha que se torna policial e precisa resolver seu primeiro grande caso.

Deadpool

Dirigido por Tim Miller, o filme apresentou o anti-herói da Marvel de forma irreverente e cômica. Ryan Reynolds interpreta Wade Wilson, que ganha poderes após um experimento científico e busca vingança com muito humor ácido. A produção se tornou um sucesso imediato de bilheteria.

Lion – Uma Jornada Para Casa

O drama de Garth Davis narra a história de Saroo, um menino indiano que se perde de sua família e é adotado por um casal australiano. Anos depois, ele parte em busca de sua família biológica.

Milagres do Paraíso (Miracles From Heaven)

Dirigido por Patricia Riggen, o longa conta a história de Christy e sua filha Annabel, que enfrenta uma doença rara. Baseado em fatos reais, o filme aborda fé, esperança e superação.

Moana – Um Mar de Aventuras

A animação da Disney, dirigida por John Musker e Ron Clements, acompanha Moana em sua jornada pelo oceano, enfrentando perigos e descobrindo histórias do submundo.

Rogue One: Uma História Star Wars (Rogue One: A Star Wars Story)

Dirigido por Gareth Edwards, o spin-off da franquia Star Wars acompanha um grupo de heróis improváveis da Aliança Rebelde em uma missão para roubar os planos da Estrela da Morte.

O filme combinou ação, aventura e ficção científica, se tornando um sucesso entre fãs da saga.