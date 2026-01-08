De ‘La La Land’ a ‘Moonlight’: os filmes que fazem 10 anos em 2026

Em 2026 o cinema comemora uma década de lançamentos que marcaram o público e influenciaram a cultura pop nos últimos anos. O ano de 2016 foi especialmente significativo para Hollywood, trazendo produções que se tornaram referência em seus gêneros e continuam a ser revisitadas tanto pelos fãs quanto pela crítica.

Veja alguns dos filmes mais memoráveis que completam 10 anos em 2026:

La La Land

O musical se tornou um fenômeno cultural logo após seu lançamento, encantando audiências com sua trilha sonora e homenagem ao cinema clássico. O filme conquistou seis estatuetas do Oscar e permanece lembrado pelo estilo visual e pelas performances de seus protagonistas.

Moonlight

O filme fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Filme, oferecendo uma narrativa sensível e poderosa sobre identidade e amadurecimento. A obra é citada como um marco pelo modo como aborda temas de raça, sexualidade e relações humanas com profundidade e delicadeza.

A Chegada

No campo da ficção científica, A Chegada se destacou por sua abordagem sobre comunicação com inteligências alienígenas e pela reflexão sobre tempo e linguagem. Aclamado pela crítica, o filme consolidou o diretor Denis Villeneuve como um dos principais nomes do gênero.

Deadpool

Deadpool se destacou por romper com os padrões tradicionais dos filmes de super-heróis. Com classificação indicativa para maiores de 18 anos, o longa apostou em humor ácido, violência estilizada e diálogos diretos com o público, quebrando a chamada quarta parede de forma constante.

Capitão América: Guerra Civil

O filme se destacou por tratar de temas mais complexos, como responsabilidade, poder e consequências dos atos heroicos. Diferente de outras produções do gênero, a história aposta em dilemas morais e políticos, sem apresentar vilões claramente definidos.

Zootopia: Essa Cidade é o Bicho

As animações desse ano também deixaram marcas duradouras. Zootopia foi além do entretenimento ao abordar temas sociais como preconceito e convivência, conquistando o Oscar de Melhor Animação.

Moana: Um Mar de Aventuras

Outra animação, Moana celebrou a cultura polinésia com sua protagonista, tornando-se um clássico instantâneo entre o público infantil.

Rogue One: Uma História Star Wars

Diferente da saga principal, o filme se concentra em personagens comuns do universo Star Wars, sem Jedi como protagonistas, e mostra o lado mais humano da guerra contra o Império.

Doutor Estranho

Doutor Estranho chamou atenção pelo uso inovador de efeitos especiais. As sequências que distorcem cidades, dobram prédios e brincam com a percepção do espaço trouxeram uma estética diferente ao cinema de super-heróis.

Animais Fantásticos e Onde Habitam

O filme marcou a expansão do universo criado por J.K. Rowling ao levar o público para fora de Hogwarts e apresentar uma nova geração de personagens.