Feliz 2026! Os primeiros dias do ano já está chegando ao fim, e o streaming está recheado de filmes e séries para maratonar neste fim de semana. Assim como o cinema: janeiro já deu o start para a temporada de premiações — e vários dos favoritos estão em cartaz no Brasil.

Na HBO Max chegam novos episódios da aclamada The Pitt, vencedora do Emmy e do Critics Choice Awards de Melhor Série de Drama. A segunda temporada segue com uma análise realista dos desafios enfrentados por profissionais de saúde nos EUA.

Já no Prime Video chegaram todos os episódios de All Her Fault, estrelado por Sarah Snook (Succession). A série explora o desespero de uma mãe quando Milo, seu filho pequeno, é sequestrado.

Neste domingo, 11, também acontece a cerimônia de premiação do Globo de Ouro de 2026, que será transmitida pela TV Globo e HBO Max. Wagner Moura e O Agente Secreto concorrem a três estatuetas.

Separamos abaixo os 6 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana. Confira:

The Pitt - Temporada 2 (HBO Max)

Uma análise realista dos desafios enfrentados por profissionais de saúde nos EUA, vista pela perspectiva de heróis da linha de frente em um hospital moderno de Pittsburgh, Pensilvânia. Na segunda temporada, o s episódios serão ambientados em um plantão realizado durante o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos.

Sangue do Meu Sangue (Mubi)

Neste filme italiano, Federico é confundido com seu irmão gêmeo padre e é seduzido pela freira Benedetta, que acaba condenada e enterrada viva. Anos depois, um outro homem de nome Federico retorna à construção onde tudo aconteceu.

All Her Fault - Temporada 1 (Prime Video)

Baseada no livro homônimo da irlandesa Andrea Mara, a série aborda o pesadelo de Marissa e Peter Irvine, quando Milo, o filho pequeno do casal, é sequestrado. O trabalho de Sarah Snook como protagonista rendeu a ela o prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama no Critics Choice Awards deste ano.

Greys Anatomy - Temporada 21 (Disney+)

Jason George retorna como Ben Warren para integrar a equipe de residentes da Dra. Miranda Bailey (Chandra Wilson).

Teerã - Temporada 3 (Apple TV)

A série acompanha Tamar (Sultan), uma agente hacker do Mossad que se infiltra em Teerã sob uma identidade falsa. Depois de se rebelar no final da segunda temporada e cambalear com a perda de seus aliados mais próximos, na terceira temporada, Tamar deve encontrar uma maneira de se reinventar e reconquistar o apoio do Mossad para sobreviver. Para os novos episódios, Hugh Laurie entra para o elenco como 'Eric Peterson', um inspetor nuclear sul-africano.

Globo de Ouro 2026 (Globo e HBO Max)

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro de 2026 acontece já neste domingo, 11, a partir das 22h (horário de Brasília). Entre os indicados estão Wagner Moura, na categoria de Melhor Ator em Filme de Drama, e O Agente Secreto, nomeado às estatuetas de Melhor Filme de Língua Não-Inglesa e Melhor Filme de Drama.

A transmissão será feita pela TV Globo (aberta) e pela HBO Max.

Para ver no cinema: Valor Sentimental

Forte candidato na temporada de premiações do cinema de 2026, este é o longa norueguês que disputa as estatuetas de Melhor Filme Internacional com O Agente Secreto.

Dirigido por Joachim Trier (A Pior Pessoa do Mundo, 2021), a trama foca na história das irmãs Norah (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), que compartilham a dor de serem abandonadas pelo pai. Ele, Gustav Borg (Stellan Skarsgård), é um renomado roteirista de cinema. Anos após o primeiro sucesso, cria um novo roteiro pessoal e insiste que Norah seja a atriz principal.

A produção recebeu oito indicações ao Globo de Ouro, incluindo Melhor Filme de Drama, Melhor Atriz (Renate Reinsve), Melhor Atriz Coadjuvante (Inga Ibsdotter Lilleaas), Melhor Direção e Melhor Roteiro.