'Zootopia 2': sucesso da Disney chega ao streaming neste mês

'Zootopia 2', da Disney, foi a maior bilheteria de 2025 para Hollywood (Reprodução/Disney)
Publicado em 4 de março de 2026 às 15h58.
A animação “Zootopia 2”, sequência do sucesso da Disney lançado em 2016, já tem data para chegar ao streaming. O filme estará disponível no Disney+ a partir de 11 de março, permitindo que o público assista à produção antes da cerimônia do Oscar.
A continuação manteve forte desempenho nas bilheterias e se tornou um dos maiores sucessos recentes da animação. Nos Estados Unidos, o longa chegou a superar “Um Filme Minecraft” e assumiu a posição de maior bilheteria de 2025 no país.
Globalmente, o filme acumulou cerca de US$ 1,85 bilhão em arrecadação, sendo US$ 1,425 bilhão vindos do mercado internacional.
O filme “Zootopia 2” ficará disponível para streaming exclusivamente no Disney+ a partir de 11 de março.
A estreia ocorre após a passagem do longa pelos cinemas e semanas de destaque nas bilheterias. Nos Estados Unidos, a animação permaneceu 13 fins de semana entre os 10 filmes mais assistidos.
A trama acompanha novamente os detetives Judy Hopps e Nick Wilde, que trabalham juntos para investigar um novo mistério em Zootopia.
Na história, um réptil desconhecido chega à cidade, provocando uma série de acontecimentos que afetam o equilíbrio da metrópole habitada por mamíferos. Para solucionar o caso, os dois personagens precisam explorar novas áreas da cidade e se infiltrar em diferentes ambientes.
Durante a investigação, a parceria entre Judy e Nick é colocada à prova.
A animação conta com o retorno de parte do elenco de dublagem do primeiro filme.
Uma das novidades da continuação é a participação do ator Ke Huy Quan, que dubla um personagem réptil.
Lançado em 2016, o primeiro “Zootopia” arrecadou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial e se tornou uma das animações mais bem-sucedidas da Disney.
O filme também conquistou o Oscar de Melhor Animação e segue disponível no catálogo do Disney+.