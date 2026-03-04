Pop

'Zootopia 2': sucesso da Disney chega ao streaming neste mês

Animação indicada ao Oscar estreia nas plataformas digitais após se tornar uma das maiores bilheterias do ano

'Zootopia 2', da Disney, foi a maior bilheteria de 2025 para Hollywood (Reprodução/Disney)

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 4 de março de 2026 às 15h58.

A animação “Zootopia 2”, sequência do sucesso da Disney lançado em 2016, já tem data para chegar ao streaming. O filme estará disponível no Disney+ a partir de 11 de março, permitindo que o público assista à produção antes da cerimônia do Oscar.

A continuação manteve forte desempenho nas bilheterias e se tornou um dos maiores sucessos recentes da animação. Nos Estados Unidos, o longa chegou a superar “Um Filme Minecraft” e assumiu a posição de maior bilheteria de 2025 no país.

Globalmente, o filme acumulou cerca de US$ 1,85 bilhão em arrecadação, sendo US$ 1,425 bilhão vindos do mercado internacional.

Onde assistir 'Zootopia 2'?

O filme “Zootopia 2” ficará disponível para streaming exclusivamente no Disney+ a partir de 11 de março.

A estreia ocorre após a passagem do longa pelos cinemas e semanas de destaque nas bilheterias. Nos Estados Unidos, a animação permaneceu 13 fins de semana entre os 10 filmes mais assistidos.

Qual é a história de 'Zootopia 2'?

A trama acompanha novamente os detetives Judy Hopps e Nick Wilde, que trabalham juntos para investigar um novo mistério em Zootopia.

Na história, um réptil desconhecido chega à cidade, provocando uma série de acontecimentos que afetam o equilíbrio da metrópole habitada por mamíferos. Para solucionar o caso, os dois personagens precisam explorar novas áreas da cidade e se infiltrar em diferentes ambientes.

Durante a investigação, a parceria entre Judy e Nick é colocada à prova.

Elenco de vozes

A animação conta com o retorno de parte do elenco de dublagem do primeiro filme.

  • Ginnifer Goodwin
  • Jason Bateman
  • J.K. Simmons
  • Idris Elba
  • Jenny Slate
  • Octavia Spencer
  • Alan Tudyk
  • Shakira

Uma das novidades da continuação é a participação do ator Ke Huy Quan, que dubla um personagem réptil.

Sucesso do primeiro filme

Lançado em 2016, o primeiro “Zootopia” arrecadou mais de US$ 1 bilhão em bilheteria mundial e se tornou uma das animações mais bem-sucedidas da Disney.

O filme também conquistou o Oscar de Melhor Animação e segue disponível no catálogo do Disney+.

