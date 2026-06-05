Onde assistir ao jogo da brasileira Luisa Stefani em Roland Garros hoje?

A brasileira Luisa Stefani disputa nesta sexta-feira, 5, uma das partidas mais importantes de sua carreira. A tenista tenta alcançar pela primeira vez a final da chave de duplas femininas de Roland Garros.

Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira terá pela frente a dupla formada pela tcheca Katerina Siniaková e pela americana Taylor Townsend, cabeças de chave número 1 do torneio.

A campanha em Paris já garantiu um marco importante para Stefani. Atual número 9 do ranking mundial de duplas, a tenista assegurou a melhor colocação de sua carreira e chegará ao menos ao quinto lugar após o torneio.

Onde assistir ao jogo de Luisa Stefani hoje?

A semifinal de duplas femininas de Roland Garros terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e da plataforma de streaming Disney+.

Que horas é o jogo de Luisa Stefani?

O confronto está marcado para as 8h10 (horário de Brasília), na Court Simonne-Mathieu.

Campanha histórica em Roland Garros

Esta é a primeira vez que Luisa Stefani alcança a semifinal da chave de duplas de Roland Garros.

A vaga foi confirmada após a vitória sobre Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, ao lado de Gabriela Dabrowski.

Antes da campanha em Paris, a brasileira havia chegado às semifinais do Australian Open, neste ano, e do US Open em 2021 e 2023.

Stefani também conquistou o título de duplas mistas do Australian Open em 2023, formando parceria com Rafael Matos.

Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, conquistou a medalha de bronze ao lado de Laura Pigossi, resultado que garantiu ao Brasil a primeira medalha olímpica da história do tênis.