Onde assistir ao jogo da brasileira Luisa Stefani em Roland Garros hoje?

Luisa Stefani: ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, brasileira garantiu a melhor campanha da carreira em Roland Garros (Instagram/Reprodução/@norastankovic)
Repórter
Publicado em 5 de junho de 2026 às 05h45.
A brasileira Luisa Stefani disputa nesta sexta-feira, 5, uma das partidas mais importantes de sua carreira. A tenista tenta alcançar pela primeira vez a final da chave de duplas femininas de Roland Garros.
Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira terá pela frente a dupla formada pela tcheca Katerina Siniaková e pela americana Taylor Townsend, cabeças de chave número 1 do torneio.
A campanha em Paris já garantiu um marco importante para Stefani. Atual número 9 do ranking mundial de duplas, a tenista assegurou a melhor colocação de sua carreira e chegará ao menos ao quinto lugar após o torneio.
A semifinal de duplas femininas de Roland Garros terá transmissão da ESPN, na TV por assinatura, e da plataforma de streaming Disney+.
O confronto está marcado para as 8h10 (horário de Brasília), na Court Simonne-Mathieu.
Esta é a primeira vez que Luisa Stefani alcança a semifinal da chave de duplas de Roland Garros.
A vaga foi confirmada após a vitória sobre Laura Siegemund e Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, ao lado de Gabriela Dabrowski.
Antes da campanha em Paris, a brasileira havia chegado às semifinais do Australian Open, neste ano, e do US Open em 2021 e 2023.
Stefani também conquistou o título de duplas mistas do Australian Open em 2023, formando parceria com Rafael Matos.
Nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, conquistou a medalha de bronze ao lado de Laura Pigossi, resultado que garantiu ao Brasil a primeira medalha olímpica da história do tênis.