'Homem-Aranha: Um Novo Dia' estreia formato inédito de exibição nos cinemas; veja detalhes

A Sony Pictures decidiu apostar em uma estratégia diferente para promover "Homem-Aranha: Um Novo Dia". O novo trailer do filme será exibido em um formato especial nas salas de cinema, transformando o lançamento da prévia em um evento para os fãs do herói.

A iniciativa faz parte da campanha de divulgação do quarto filme estrelado por Tom Holland, que chega aos cinemas brasileiros no dia 29 de julho e promete inaugurar uma nova fase na trajetória de Peter Parker.

Experiência pensada para as telonas

A divulgação de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" marcará a estreia de um novo formato de exibição nos cinemas. Batizada de Shot for ScreenX, a iniciativa foi desenvolvida para aproveitar ao máximo as salas imersivas da CJ 4DPlex. Um vídeo promocional divulgado pelo estúdio apresenta os detalhes da tecnologia.

O ScreenX amplia determinadas cenas além dos limites tradicionais da tela principal. Em vez de concentrar toda a projeção apenas à frente do público, o conteúdo também se estende para as paredes laterais do auditório, criando uma experiência panorâmica e mais envolvente para os espectadores.

A aposta da Sony também surge como uma alternativa à ausência do longa nas salas IMAX. O quarto filme do Homem-Aranha não será exibido nesse formato porque "A Odisseia", novo filme de Christopher Nolan, garantiu quatro semanas de exclusividade nas telas IMAX. O épico chega aos cinemas duas semanas antes da estreia de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

Situação semelhante acontecerá com "Vingadores: Doutor Destino". Como o filme da Marvel será lançado na mesma data de "Duna: Parte 3", que possui exclusividade nas salas IMAX, o estúdio prepara a tecnologia proprietária Infinity Vision para ampliar a experiência do público.

Segundo a própria CJ 4DPlex, esta foi a primeira vez que profissionais da empresa participaram diretamente das filmagens de uma produção. A equipe trabalhou ao lado do diretor Destin Daniel Cretton e do diretor de fotografia Brett Pawlak para orientar a captação de cenas pensadas especificamente para o formato ScreenX.

Por enquanto, a novidade não chegará ao Brasil. As exibições especiais de "Homem-Aranha: Um Novo Dia". acontecerão em cerca de 140 salas localizadas nos Estados Unidos e no Canadá.

Sobre o que é o filme?

A trama se passa quatro anos após os acontecimentos de "Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa". Com sua identidade apagada da memória de todos, Peter Parker vive sozinho e dedica sua vida ao combate ao crime em Nova York. No entanto, uma nova ameaça e mudanças inesperadas em seus próprios poderes prometem colocar o herói diante de um dos maiores desafios de sua jornada.

Dirigido por Destin Daniel Cretton, "Homem-Aranha: Um Novo Dia" estreia nos cinemas brasileiros em 29 de julho de 2026. Além do retorno de Tom Holland como Peter Parker, o filme contará novamente com Zendaya e Jacob Batalon. Entre as novidades do elenco estão Sadie Sink, Jon Bernthal e Mark Ruffalo.

Veja o trailer do filme: