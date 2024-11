'Wicked' arrecada US$ 114 milhões no fim de semana e bate recorde

A adaptação cinematográfica de “Wicked” estreou com uma bilheteria global de US$ 114 milhões (R$ 666 milhões), marcando um recorde para musicais da Broadway nos cinemas. O lançamento superou o recorde anterior de “Os Miseráveis”, que arrecadou US$ 103 milhões (R$ 601 milhões) em 2012.

A produção, dirigida por Jon M. Chu, adapta o musical de sucesso que estreou na Broadway em 2003 e se tornou um fenômeno global. Com um orçamento de US$ 320 milhões (R$ 1,81 bilhão) e dividido em duas partes, o filme promete ser uma das grandes atrações da temporada de festas de final de ano. As informações são do The Wall Street Journal.

“Wicked” apresenta uma releitura da história das bruxas do universo de “O Mágico de Oz”, com foco na amizade entre Elphaba, a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a Bruxa Boa. O enredo, repleto de músicas icônicas como Defying Gravity, atraiu um público predominantemente feminino, que representou quase 75% da audiência no fim de semana de estreia. Em muitas sessões, fãs compareceram vestidos nas cores rosa e verde, símbolos das personagens principais, tornando a estreia um verdadeiro evento social.

Nos mercados internacionais, o filme arrecadou US$ 50,2 milhões (R$ 284 milhões), consolidando o sucesso global do lançamento. O desempenho excepcional reflete a força do musical, que arrecadou mais de US$ 5 bilhões (R$ 28,3 bilhões) em vendas de ingressos ao longo de suas apresentações teatrais em todo o mundo. A Universal Pictures planeja lançar a segunda parte do filme em novembro de 2025, dando continuidade à história.

Impacto de 'Gladiador II'

Outra estreia de destaque no fim de semana foi “Gladiador II”, sequência do clássico de 2000 dirigido por Ridley Scott. O filme arrecadou US$ 55,5 milhões (R$ 314 milhões) em seu primeiro fim de semana nos cinemas, atraindo fãs de histórias épicas e combates históricos. Estrelado por Paul Mescal, o novo enredo explora um personagem escravizado que descobre conexões com a classe dominante da Roma Antiga enquanto luta por sua liberdade no Coliseu.

Internacionalmente, “Gladiador II” já soma US$ 221 milhões (R$ 1,25 bilhão), evidenciando o apelo global da franquia. A Paramount Pictures investiu em uma campanha promocional robusta, incluindo a construção de uma réplica do Coliseu fora do TCL Chinese Theatre, em Los Angeles, para a estreia do filme.

As duas produções juntas trouxeram um alívio para os cinemas após meses de bilheterias abaixo do esperado. Além disso, a próxima semana promete continuar positiva para o setor com o lançamento de “Moana 2”, da Disney, que deve atrair um público familiar e consolidar uma sequência de semanas lucrativas para a indústria cinematográfica.

Campanha de marketing de 'Wicked'

O sucesso de “Wicked” foi impulsionado por uma campanha de marketing da Universal Pictures que envolveu ações em escala global. As estrelas do filme, Cynthia Erivo e Ariana Grande, participaram dos Jogos Olímpicos e estarão presentes no desfile de Ação de Graças da Macy's, vestindo as cores representativas de suas personagens. Além disso, ações em lojas como Bloomingdale’s transformaram o Papai Noel tradicional em um personagem vestido de verde, promovendo a temática do filme.

Essa estratégia de divulgação massiva foi essencial para garantir que o público fosse aos cinemas, destacando o esforço de Hollywood em recuperar o impacto cultural dos grandes lançamentos, especialmente em uma era de forte concorrência com plataformas de streaming e redes sociais.

Importância dos números de bilheteria

Com “Wicked” e “Gladiador II” dominando as bilheterias, os cinemas voltaram a experimentar um cenário de otimismo. Para os estúdios, o desempenho de produções desse porte é fundamental para equilibrar o impacto de lançamentos que não atingem as expectativas. Para o público, as estreias de alto orçamento representam uma experiência imersiva e comunitária que os serviços de streaming ainda não conseguem replicar.

Se “Moana 2” repetir o desempenho de “Wicked” e ultrapassar a marca de US$ 100 milhões (R$ 584 milhões) em sua estreia, será a quarta vez na história que dois filmes atingem esse marco em fins de semana consecutivos. O feito evidencia a relevância contínua das produções cinematográficas para o entretenimento global.