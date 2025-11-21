Astros de 'Peter Pan' se reencontram 22 anos depois em comédia romântica

Mais de duas décadas após as aventuras na Terra do Nunca, Jeremy Sumpter e Rachel Hurd-Wood, que encantaram uma geração inteira como Peter Pan e Wendy Darling no filme da Universal de 2003, estão de volta. Dessa vez, em uma comédia romântica.

"Strawberry Roan" marca a estreia de Sumpter como diretor e traz uma proposta que mistura sonhos, risco e relacionamentos. A história acompanha um casal que decide apostar tudo em um recomeço.

A personagem de Rachel é apaixonada por cavalos e o de Jeremy é um ex-corretor da bolsa que perdeu tudo. Juntos, eles gastam as últimas economias para cruzar a fronteira e abrir um santuário de cavalos no México. O que começa como um plano ambicioso se transforma em uma jornada sobre confiança, coragem e o que realmente importa em um relacionamento.

Baseado em eventos reais e escrito por Courtney Paige e Julia Mulberry, o filme deve começar a ser rodado em março de 2026 no estado de Novo México, nos Estados Unidos.

Experiência especial como diretor

Para Sumpter, dirigir sua primeira produção ao lado de Rachel tem um gosto especial de nostalgia. "Criamos um vínculo tão profundo em Peter Pan. Nos reencontrar depois de todos esses anos parece um retorno ao lar", disse o ator e agora diretor. "Há algo profundamente significativo em criar novamente com alguém que ajudou a moldar uma parte tão importante da minha infância."

Jeremy já chegou a postar em seu Instagram uma foto antiga com Rachel onde revela que a atriz foi seu "primeiro amor".

Desde "Peter Pan", os dois seguiram carreira no cinema. Sumpter participou de "Friday Night Lights" e deve aparecer em breve no thriller "Miami Nights". Hurd-Wood construiu uma filmografia eclética, com destaque para "Perfume: A História de um Assassino" e, mais recentemente, "A Primeira Profecia".