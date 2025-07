Netflix revela que usou inteligência artificial generativa em uma de suas séries

A Netflix revelou pela primeira vez que usou inteligência artificial na produção de uma de suas séries. E segundo a empresa, os resultados foram surpreendentes. A novidade foi anunciada por Ted Sarandos, CEO da plataforma, durante a divulgação do balanço trimestral nesta quinta-feira, 17.

Sem citar o nome da série logo de início, Sarandos contou que a tecnologia foi empregada para criar uma cena complexa de colapso de prédio, ambientada em Buenos Aires. A produção em questão é "O Eternauta", série argentina baseada em uma icônica história em quadrinhos de ficção científica.

O recurso, segundo ele, permitiu reduzir drasticamente os custos de efeitos visuais. "Na verdade, essa sequência de efeitos visuais foi concluída dez vezes mais rápido do que poderia ter sido com as ferramentas e fluxos de trabalho tradicionais de VFX", disse Sarandos. “Os criadores ficaram encantados com o resultado. E mais importante: o público também”.

Uso de IA na indústria audiovisual

A Netflix já vinha explorando o uso de IA em outros projetos, como no filme mexicano "Pedro Páramo", de Rodrigo Prieto, em que a tecnologia foi usada para rejuvenescimento de personagens.

O assunto, no entanto, continua delicado em Hollywood, onde o uso de ferramentas de IA foi um dos estopins das greves históricas de roteiristas e atores em 2023.