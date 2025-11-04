Ariana Grande cancela vinda ao Brasil após problema técnico em avião

Ariana Grande: atriz e cantora cancelou a vinda ao Brasil após problema técnico no avião. (Frazer Harrison/WireImage)/Getty Images)
Repórter
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06h40.
A atriz e cantora Ariana Grande cancelou a vinda ao Brasil após um problema técnico no avião da artista. Ela participaria da pré-estreia de Wicked: Parte 2, com os colegas de elenco Cynthia Erivo, Jonathan Bailey e o diretor do filme, Jon M. Chu, em São Paulo, nesta terça-feira, 4.
Segundo Ariana, ela e sua equipe já estavam na aeronave quando precisaram desembarcar para uma manutenção de segurança. O problema, no entanto, só seria arrumado até às 11h (horário local), o que impossibilitaria a chegada a tempo do evento.
"Meu time e a Universal tentaram de tudo para consertar isso, nós procuramos outros voos durante a noite e manhã, conexões, voos particulares e comerciais, mas absolutamente nada estava disponível ou viável para que nós pudéssemos chegar a tempo", escreveu a cantora em um stories publicado em sua conta no Instagram.
"Eu estou com o coração partido de não poder estar lá com todos vocês. Nós realmente tentamos de tudo e sentimos muito do fundo do coração", completou.
A artista pediu que os fãs recebam com carinho seus colegas de elenco.