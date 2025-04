'Wandinha': 2ª temporada ganha trailer e data de estreia; veja vídeo

A série mais assistida da Netflix está oficialmente de volta: "Wandinha", estrelada por Jenna Ortega e produzida por Tim Burton, retorna para uma segunda temporada em agosto deste ano.

Os novos episódios chegam à Netflix divididos em duas partes, a primeira com estreia em 6 de agosto e a segunda em 3 de setembro. A Netflix também liberou imagens inéditas do segundo ano, que dão um gostinho ‘amargo’ do que os fãs podem esperar.

Na segunda temporada, Wandinha Addamsvolta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios esperam por ela. Ela precisará encarar a família, os amigos e antigos adversários, em mais um ano de caos deliciosamente sombrio e excêntrico. Mas, com sua inteligência afiada e seu charme inexpressivo, também mergulha em um novo mistério sobrenatural.

Os criadores e showrunners seguem como Alfred Gough e Miles Millar. Tim Burton assina como produtor executivo e diretor.

"Wandinha" é a série mais assistida da Netflix, com um total de252,1 milhões de espectadores desde sua estreia.

Assista ao trailer da 2ª temporada de Wandinha

“Tem sido incrível poder criar um show que se conecta com as pessoas ao redor do mundo. Estamos muito animados e emocionados em poder continuar a jornada de Wandinha na segunda temporada. Mal podemos esperar para mergulhar de cabeça em uma nova temporada e explorar ainda mais o universo da Escola Nunca Mais. Só precisamos ter certeza que Wandinha não esvaziou a psicina”, disseram os showrunners Alfred Gough e Miles Millar em entrevista ao Tudum.com no fim do ano passado.

Quem está no elenco da 2ª temporada de 'Wandinha'?

Elenco do segundo ano é composto por , Emma Myers, Steve Buscemi, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzman, Isaac Ordonez, Joy Sunday, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Owen Painter, Noah B. Taylor, Hunter Doohan. Farão participações especiais: Jamie McShane, Joanna Lumley, Joonas Suatamo, Fred Armisen, Christopher Lloyd, Thandiwe Newton, Heather Matarazzo, Frances O'Connor.

Quando estreia a segunda temporada de Wandinha?

A primeira parte da segunda temporada estreia em 6 de agosto e a segunda, em 3 de setembro.

Wandinha virou um fenômeno no TikTok

A icônica dança coreografada por Jenna Ortega também deu o que falar nas redes sociais, com destaque especial para o TikTok. Na plataforma chinesa, #WednesdayAddams acumulou mais de 22 bilhões de visualizações. A trilha sonora de Wandinha chegou ao 1º lugar no chart do iTunes Soundtrack, em que ficou no Top 10 por mais três semanas.

A série fez viralizar não apenas a música da dança — no Spotify, “Goo Goo Muck”, da banda The Cramps, teve um aumento de streams de mais de 9.500% comparado ao mês anterior ao lançamento de Wandinha —, mas também a música "Bloody Mary", de Lady Gaga.

Gaga chegou inclusive a comentar o sucesso da série e os vídeos postados com sua música e postou um vídeo da famosa dança em sua página oficial do TikTok.

O que chamou tanto a atenção do público em Wandinha?

A estreia da série estrelada por Jenna Ortega era muito aguardada pelo público. Parte porque A Família Addams faz sucesso desde 1964 e ficou particularmente famosa após os filmes da década de 1990, protagonizados por Anjelica Huston (Mortícia), Raúl Juliá (Gomez), Christina Ricci (Wandinha), entre outros.

Para além da temática gótica e preta e branca da família, o resgate dos Addams volta em um momento oportuno e sob direção renovada, comandada pelo renomado Tim Burton — já conhecido pela temática sombria, dono do sucesso de A Noiva Cadáver.

A combinação de ambos os feitos fez o sucesso da série da Netflix, que deve conquistar novos recordes nas próximas semanas.

E aí, o que você espera da segunda temporada de Wandinha?

