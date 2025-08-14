Brasileirão? Não, La Liga: brasileiros assistem 60 milhões de horas de futebol europeu

Que o brasileiro é fascinado por futebol, todo mundo sabe. Mas as partidas nacionais estão começando a competir por espaço com as europeias, e a tendência é que o Velho Mundo ganhe essa dividida nos próximos meses.

A última temporada de campeonatos como a Premier League, Calcio e La Liga acumularam mais de 60 milhões de horas assistidas só na ESPN e Disney+, segundo dados divulgados pela empresa com exclusividade à EXAME.

O alcance é um reflexo do gosto do público brasileiro pelo futebol europeu, que vem crescendo ao longo dos anos e se diversificado nas plataformas de streaming. De acordo com o Global Fan Report - pesquisa encomendada pela plataforma de blockchain Chiliz, no último ano, 87% dos brasileiros afirmam acompanhar torneios de futebol de outros países e 21,75% têm um clube estrangeiro como o principal time do coração.

Hoje, além do Disney+ e ESPN, canais da Globo exibem partidas do campeonato alemão, e a HBO Max exibe os jogos da Champions League.

Os favoritos dos brasileiros

Na ESPN, as quatro ligas favoritas dos brasileiros são LaLiga, Premier League, Serie A Italiana e Campeonato Português, todas exibidas pela ESPN no Brasil. A preferida ainda é a LaLiga, impulsionada pelo apelo de clubes como Real Madrid, onde joga Vini Jr., e Barcelona, de Raphinha.

A “Liga das Estrelas” registrou crescimento de 4% em alcance e 11% em audiência em relação à temporada anterior, e atingiu mais de 4,3 milhões de pessoas na TV paga. Foram mais de 15 milhões de horas consumidas (target total Pay TV), com destaque para os clássicos entre Real Madrid e Barcelona, que trouxeram números recordes na transmissão do canal no Brasil.

Estrelas à parte, ainda que o campeonato espanhol tenha abrangência pela participação dos jogadores brasileiros, ele compete com os estádios da terra do chá. A Premier League manteve números expressivos com mais de 34 milhões de horas assistidas, e é hoje o segundo campeonato mais popular dentro da ESPN.

No terceiro e quarto lugares estão a Serie A italiana e o Campeonato Português. O Calcio cresceu 6% em alcance e 25% em horas consumidas - alcançou mais de 3,6 milhões de pessoas e superou, na última temporada, as 10 milhões de horas assistidas. Já a liga portuguesa, recheada de jogadores brasileiros, foi o que mostrou maior evolução, com aumento de 33% em alcance e 20% no consumo de horas.

Futebol europeu no streaming

Na temporada 2025/2026, a ESPN e o Disney+ transmitirão mais de 2 mil partidas de futebol internacional ao vivo. Somente em relação ao futebol inglês, além da Premier League, estarão na programação torneios como a FA Cup, Carabao Cup, FA Community Shield, as três divisões da English Football League (Championship, League One e League Two) e o EFL Trophy.

A ESPN também é casa de competições como a Copa da Alemanha, a Liga Holandesa e a Liga da Turquia.