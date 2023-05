Você sabe qual é o game mais vendido de todos os tempos? Não é GTA

Antigamente – muito antigamente –, game era chamado de “joguinho” e seu público era basicamente infantil. Isso mudou completamente. Hoje, é uma das indústrias de entretenimento mais fortes do mundo, e o público adulto domina completamente a cena.

A indústria mundial de games prevê movimentar US$ 320 bilhões até 2026. No entanto, essa previsão impressionante pode crescer até lá, afinal, trata-se de uma indústria em crescente mudança.

Games estão cada vez mais influentes

Os games tornaram-se tão influentes que já afetam diretamente outra indústria de entretenimento: a de filmes e seriados. Em 2022, por exemplo, filmes como “Uncharted” e “Sonic 2 – O Filme” foram sucesso nos cinemas e nas plataformas de streaming, enquanto em 2023 a série “The Last of Us” se tornou o maior sucesso da história da HBO Max e o filme “Super Mario Bros: O Filme” tornou-se a animação de maior bilheteria de todos os tempos.

Diante desse contexto, fica a pergunta: Qual foi, afinal, o game mais vendido de todos os tempos? Em março de 2023, o pesquisador de games Samuel Parker trouxe a resposta após uma longa pesquisa.

Jogo mais vendido é simples em relação aos demais

Para a surpresa de quem não conhece o mercado de games, o jogo mais vendido de todos os tempos não teve um orçamento de milhões de dólares, não teve narrativas complexas nem vozes de atores famosos.

Desenvolvido de maneira independente pelo estúdio sueco Mojang, “Minecraft” é feito de blocos pixelados e está no topo da lista com 238 milhões de unidades vendidas desde o seu lançamento, em 2011.

Curiosamente, “Minecraft” vendeu mais do que “GTA 5” e “Red Dead Redemption 2” somados – dois estrondosos sucessos da gigante Rockstar. A popularidade espetacular de “Minecraft” costuma ser creditada ao seu gameplay simples, sua estrutura criativa – em que você pode construir qualquer coisa – e uma comunidade apaixonada, que criou uma enorme quantidade de mods (modificações feitas no jogo, oferecidas separadamente para serem acopladas ao próprio original).

“Tetris” é outro fenômeno de vendas com 100 milhões de unidades comercializadas e também esbanja simplicidade desde seu lançamento, em 2006.

Jogos novos e antigos

Jogos mais novos também fazem bonito nesta lista. O battle royale “PUBG: Battlegrounds” está em quinto lugar e superou seu concorrente “Fortnite”, que nem aparece no Top 10.

O título mais antigo da lista é “Super Mario Bros.”, que foi lançado em 1983 e está em 7º lugar. E é bom lembrar que Mario é o único personagem que aparece em dois jogos nessa lista (o outro é “Mario Kart 8”, de 2014). Nada mal para o encanador que neste mês desbancou o filme “Frozen 2” nos cinemas e tornou-se um fenômeno de bilheterias com “Super Mario Bros: O Filme”.