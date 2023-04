Cancelamento da E3 marca o começo do fim de uma era

Diante da queda no interesse pelo modelo tradicional de exibição de feiras e salões pelo mundo, a Entertainment Software Association (ESA) anunciou na sexta-feira, 31, que a Electronic Entertainment Expo (E3) deste ano foi cancelada. O evento já foi um dos maiores do mundo dos games e aconteceria presencialmente pela primeira vez desde 2019.

O principal motivo para a desistência foi a falta de interesse dos expositores, que já davam sinais de que a feira não trazia os retornos esperados desde antes da pandemia.

Em nota, a organização afirmou que a empreitada “simplesmente não atraiu o interesse necessário para ser realizada de uma forma que mostrasse o tamanho, a força e o impacto da nossa indústria”.

“Agradecemos e entendemos que as empresas interessadas não teriam demos jogáveis prontas, e desafios de recursos se tornaram um obstáculo insuperável para participar da E3”, diz a nota publicada pela IGN, assinada por Kyle Marsden-Kish, vice-presidente global de jogos da ReedPop, que também está por trás de eventos como New York Comic Con, C2E2 e Star Wars Celebration.

Debandada dos expositores

O retorno da E3 para este ano foi anunciado em junho passado, juntamente com a confirmação de que a E3 2022 havia sido cancelada.

De todo modo, o evento vinha perdendo força desde que a Nintendo, Microsoft e Sony confirmaram que não iriam comparecer. Depois delas foi a vez da Ubisoft, Sega e Tencent também informarem que não estariam na E3 2023.

Com as desenvolvedoras cada vez mais concentradas sobre holdings maiores, os eventos de apresentação de novos lançamentos e jogos em produção passaram a ser feitos internamente, tirando o caráter quase colaborativo com qual o setor de jogos se reuniu nas últimas décadas.

Entre as razões é a acirrada competição por jogos exclusivos em serviços de assinatura como o Game Pass e PS Plus.

Os fãs de jogos poderão acompanhar parte dos lançamentos em eventos como o da Microsoft, que fará uma apresentação relacionada ao Xbox em 11 de junho, e a Ubisoft terá um evento presencial, chamado Ubisoft Forward Live, no dia seguinte, em 12 de junho.