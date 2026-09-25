VMA 2026: que horas começa a premiação e onde assistir ao vivo no Brasil

RESUMO ＋ O MTV Video Music Awards (VMA) 2026 será realizado neste domingo, 27 de setembro, a partir das 20h30, no Peacock Theater, em Los Angeles, com apresentação de Snoop Dogg. A premiação musical terá abertura de Madonna, homenagens a Taylor Swift e Nirvana e participação de Anitta, indicada a Melhor Música Latina por “Choka Choka”.

O VMA (MTV Video Music Awards 2026) acontece neste domingo, 27, a partir das 20h30 (horário de Brasília), com transmissão no Brasil pela MTV e pelo Paramount+.

A cerimônia será apresentada por Snoop Dogg e marca o retorno da premiação a Los Angeles, nos EUA, pela primeira vez desde 2017. Entre os destaques estão as homenagens ao Nirvana e a Taylor Swift, além do retorno de Madonna ao palco do evento após 23 anos.

A rainha do pop será responsável pela abertura da noite, em sua primeira performance nos VMAs desde 2003. A cantora também lidera as indicações deste ano, com 13 nomeações, incluindo Vídeo do Ano, Artista do Ano e Música do Ano.

Taylor Swift aparece em seguida, com nove indicações, enquanto Ariana Grande e Sabrina Carpenter receberam sete cada.

Taylor também será homenageada com o primeiro MTV VMA Artist Director Honors, criado para reconhecer artistas que se destacam como diretores e ampliam as possibilidades da linguagem visual dos videoclipes. Com o novo troféu, a cantora chegará a 31 prêmios no VMA e se tornará a artista mais premiada da história da premiação, ultrapassando Beyoncé.

O Nirvana vai receber o Video Vanguard Award. A banda participou dos VMAs pela primeira vez em 1992, em uma apresentação que marcou a história da música e da MTV.

E o Brasil também estará presente. Anitta concorre na categoria Melhor Música Latina por “Choka Choka”, parceria com Shakira. Em 2022, a cantora se tornou a primeira artista brasileira a conquistar um VMA.

Entre as performances confirmadas estão LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION e Yung Lean. LISA apresentará o novo single, “SaWaDiKa”, enquanto GENER8ION e Yung Lean farão a estreia mundial de “STORM II” no palco da premiação.

A programação também terá uma homenagem a George Michael, com Raye, Sombr e Teddy Swims.

Quando acontece o VMA 2026?

A 43ª edição do MTV Video Music Awards será realizada no domingo, 27, no Peacock Theater, em Los Angeles. O rapper Snoop Dogg será o apresentador da cerimônia.

Onde assistir ao VMA 2026?

O VMA 2026 será transmitido ao vivo a partir das 20h30 (horário de Brasília). No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada gratuitamente pela Pluto TV, que disponibilizará dois canais dedicados ao evento: um com áudio original em inglês e outro com tradução simultânea em português.

A cerimônia também terá transmissão pelo Paramount+, serviço de streaming que disponibilizará o evento ao vivo nos Estados Unidos e globalmente no dia seguinte, 28 de setembro.