VMA 2026: que horas começa a premiação e onde assistir ao vivo no Brasil

Madonna: rainha do pop lidera as indicações deste ano (Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15h01.
O MTV Video Music Awards (VMA) 2026 será realizado neste domingo, 27 de setembro, a partir das 20h30, no Peacock Theater, em Los Angeles, com apresentação de Snoop Dogg. A premiação musical terá abertura de Madonna, homenagens a Taylor Swift e Nirvana e participação de Anitta, indicada a Melhor Música Latina por “Choka Choka”.
O VMA (MTV Video Music Awards 2026) acontece neste domingo, 27, a partir das 20h30 (horário de Brasília), com transmissão no Brasil pela MTV e pelo Paramount+.
A cerimônia será apresentada por Snoop Dogg e marca o retorno da premiação a Los Angeles, nos EUA, pela primeira vez desde 2017. Entre os destaques estão as homenagens ao Nirvana e a Taylor Swift, além do retorno de Madonna ao palco do evento após 23 anos.
A rainha do pop será responsável pela abertura da noite, em sua primeira performance nos VMAs desde 2003. A cantora também lidera as indicações deste ano, com 13 nomeações, incluindo Vídeo do Ano, Artista do Ano e Música do Ano.
Taylor Swift aparece em seguida, com nove indicações, enquanto Ariana Grande e Sabrina Carpenter receberam sete cada.
Taylor também será homenageada com o primeiro MTV VMA Artist Director Honors, criado para reconhecer artistas que se destacam como diretores e ampliam as possibilidades da linguagem visual dos videoclipes. Com o novo troféu, a cantora chegará a 31 prêmios no VMA e se tornará a artista mais premiada da história da premiação, ultrapassando Beyoncé.
O Nirvana vai receber o Video Vanguard Award. A banda participou dos VMAs pela primeira vez em 1992, em uma apresentação que marcou a história da música e da MTV.
E o Brasil também estará presente. Anitta concorre na categoria Melhor Música Latina por “Choka Choka”, parceria com Shakira. Em 2022, a cantora se tornou a primeira artista brasileira a conquistar um VMA.
Entre as performances confirmadas estão LISA, RAYE, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION e Yung Lean. LISA apresentará o novo single, “SaWaDiKa”, enquanto GENER8ION e Yung Lean farão a estreia mundial de “STORM II” no palco da premiação.
A programação também terá uma homenagem a George Michael, com Raye, Sombr e Teddy Swims.
A 43ª edição do MTV Video Music Awards será realizada no domingo, 27, no Peacock Theater, em Los Angeles. O rapper Snoop Dogg será o apresentador da cerimônia.
O VMA 2026 será transmitido ao vivo a partir das 20h30 (horário de Brasília). No Brasil, a premiação poderá ser acompanhada gratuitamente pela Pluto TV, que disponibilizará dois canais dedicados ao evento: um com áudio original em inglês e outro com tradução simultânea em português.
A cerimônia também terá transmissão pelo Paramount+, serviço de streaming que disponibilizará o evento ao vivo nos Estados Unidos e globalmente no dia seguinte, 28 de setembro.
O VMA 2026 acontece neste domingo, 27 de setembro, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Peacock Theater, em Los Angeles. Snoop Dogg apresentará a 43ª edição da premiação.
O VMA 2026 terá transmissão ao vivo pela MTV e gratuitamente pela Pluto TV, que oferecerá canais com áudio original em inglês e tradução simultânea em português. O texto também informa que o Paramount+ exibirá o evento ao vivo nos Estados Unidos e globalmente no dia 28 de setembro.
Madonna fará a abertura do VMA 2026, em sua primeira performance na premiação desde 2003. A cantora lidera as indicações deste ano, com 13 nomeações.
Taylor Swift receberá o primeiro MTV VMA Artist Director Honors, prêmio criado para reconhecer artistas que se destacam como diretores de videoclipes. Com o troféu, Taylor chegará a 31 prêmios e ultrapassará Beyoncé como a artista mais premiada da história do VMA.
O Nirvana receberá o Video Vanguard Award. A banda participou dos VMAs pela primeira vez em 1992, em uma apresentação que marcou a história da música e da MTV.
Anitta concorre a Melhor Música Latina por “Choka Choka”, parceria com Shakira. Em 2022, Anitta se tornou a primeira artista brasileira a conquistar um VMA.