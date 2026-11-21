Os protestos contra o custo de vida na França encolheram pela quinta semana consecutiva. Neste sábado, 21, sexto fim de semana seguido de mobilizações, 82.500 pessoas foram às ruas em todo o país, segundo o Ministério do Interior. É 15% do público do primeiro sábado de atos, em 17 de outubro.

Do total, 21.500 marcharam em Paris. A Confederação Geral do Trabalho (CGT), uma das maiores centrais sindicais francesas, calcula números bem maiores: 150 mil manifestantes no país e 45 mil na capital.

O esvaziamento, porém, não encerrou o movimento. Estudantes, sindicatos e coletes amarelos já convocaram novos atos e uma greve para 1º de dezembro, para manter a pressão sobre o governo e sobre o presidente Emmanuel Macron, a menos de cinco meses da eleição que vai escolher seu sucessor. As informações são da agência EFE.

Do pico de 550 mil ao menor público da série

A adesão cai desde o primeiro sábado de protestos. Pelos números do Ministério do Interior, a participação em todo o país foi esta:

17 de outubro: 550 mil

24 de outubro: 410 mil

31 de outubro: 320 mil

7 de novembro: 146 mil

14 de novembro: 106 mil

21 de novembro: 82.500

A CGT também registra queda, embora suas estimativas fiquem sempre acima das oficiais. Em 17 de outubro, a central falou em 800 mil pessoas nas ruas.

Marselha e Lyon concentram os confrontos

Em Paris, a marcha entre a Praça da República e a Praça da Nação foi, em geral, tranquila. Houve momentos de tensão com a tropa de choque só na dispersão dos últimos participantes.

Marselha, a segunda maior cidade do país, teve o dia mais tenso. Grupos deixaram o trajeto autorizado, incendiaram contêineres de lixo e alguns veículos e entraram em confronto com a polícia, que usou gás lacrimogêneo várias vezes.

Os agentes também usaram gás em Lyon, terceira maior cidade francesa. Lá, a prefeitura regional, que representa o governo central, havia proibido aglomerações em uma ampla área do centro para evitar os saques e depredações de 17 de outubro, que deixaram marcas na cidade e em várias outras regiões.

Mesmo com o movimento perdendo força, o ministro do Interior, Laurent Nuñez, manteve o esquema reforçado de 70 mil policiais e gendarmes nas ruas. O objetivo era evitar uma repetição das cenas de 17 de outubro, que correram o mundo e prejudicaram a imagem do país.

Macron no centro das críticas

Os manifestantes voltaram a mirar o governo e Macron, que vive o pior momento de popularidade do mandato, segundo a EFE. Ele deixa o Palácio do Eliseu depois da eleição presidencial, marcada para 18 de abril e 2 de maio de 2027, e não pode concorrer de novo.

Organizações estudantis, sindicatos e a coordenação dos coletes amarelos lideram a mobilização. Eles têm apoio de partidos de esquerda, em especial a França Insubmissa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon.

O grupo cobra respostas imediatas, sem esperar o resultado das urnas. Para os organizadores, as concessões do governo até agora, tanto aos estudantes quanto nas demandas salariais, são insuficientes.

Nova greve marcada para 1º de dezembro

Os coletes amarelos já anunciaram que voltam às ruas no próximo sábado, 28. Os sindicatos preparam uma nova jornada de greves para a terça-feira, 1º de dezembro.

A pauta tem dois pontos: o descongelamento do índice usado para reajustar os salários dos servidores públicos e o fim dos entraves criados pelas empresas às negociações salariais.

Será a quarta paralisação desse tipo desde o fim das férias de verão europeu. As anteriores foram em 29 de setembro, 5 de novembro e 17 de novembro.